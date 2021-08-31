В больницах от COVID-19 лечатся 718 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрирован 46 871 случай новой коронавирусной инфекции, 40 279 человек выздоровели, в том числе 338 за последние сутки, 5 177 — лечатся, 1 415 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 400 человек.

В больницах сегодня находятся 718 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 459 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 212 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 115 заболевших, на втором месте Грязинский район — 28, на третьем Елец — 22. В Лебедянском районе — 10, в Добринском районе — 8, в Лев-Толстовском и Усманском районах — по 7, в Липецком районе — 6, в Становлянском районе — 5, в Данковском районе — 2, в Добровском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.