Коронавирус

9 минут назад

В больницах от COVID-19 лечатся 718 жителей Липецкой области

1 68
#коронавирус
В больницах от COVID-19 лечатся 718 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрирован 46 871 случай новой коронавирусной инфекции, 40 279 человек выздоровели, в том числе 338 за последние сутки, 5 177 — лечатся, 1 415 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 400 человек.

В больницах сегодня находятся 718 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 459 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 212 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 115 заболевших, на втором месте Грязинский район — 28, на третьем Елец — 22. В Лебедянском районе — 10, в Добринском районе — 8, в Лев-Толстовском и Усманском районах — по 7, в Липецком районе — 6, в Становлянском районе — 5, в Данковском районе — 2, в Добровском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
1 68
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

неверующий Фома

49 секунд назад
А сколько на кладбище уже лежат?! Огласите весь список, пожалуйста!!
ответить

Еще в рубрике

За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли
#коронавирус
8
За сутки в Липецкой области выявили 212 случаев COVID-19, восемь человек умерли

сегодня, 11:45

Коронавирус
В Липецке за сутки врачи зафиксировали 94 случая COVID-19
#коронавирус
21
В Липецке за сутки врачи зафиксировали 94 случая COVID-19

вчера, 14:57

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли
#коронавирус
21
За сутки в Липецкой области выявлены 211 случаев COVID-19, восемь человек умерли

вчера, 11:34

Коронавирус
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19 дома
#коронавирус
19
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19 дома

29.08.2021 15:49

Коронавирус
В Липецкой области за сутки выявили 214 случаев COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
21
В Липецкой области за сутки выявили 214 случаев COVID-19, 8 человек умерли

29.08.2021 12:05

Коронавирус
215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались
#коронавирус
45
215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались

28.08.2021 11:45

Коронавирус