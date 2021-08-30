Общество

сегодня, 09:25

За заросший сорняками участок оштрафовали на 400 000 рублей

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#сорняки #штраф
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За заросший сорняками участок оштрафовали на 400 000 рублей

Юрлицо пыталось оспорит штраф.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, в июне при проведении плановой выездной проверки в отношении АО «Липецкнефтепродукт» был выявлен факт зарастания земельного участка площадью почти 1,7 гектара многолетними сорняками.

- Юридическим лицом не проводятся мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, что ведет к их деградации, - отметили в управлении. - Кроме того, зарастающие земельные участки сельскохозяйственного назначения становятся источником повышенной пожарной опасности в засушливый летний период. Также сорняки способствуют распространению болезней и вредителей.

В отношении общества было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и назначен штраф в размере 400 000 рублей. АО «Липецкнефтепродукт» пыталось в суде оспорить наказание. В августе решением Правобережного районного суда Липецка постановление Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям оставлено в силе.
6 1697
#сорняки #штраф
1

Комментарии (6)

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2 минуты назад
Заказная статья..
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Сс

3 минуты назад
Наша власть живёт только за счет налогов и штрафов . Ведь из этого штрафа на наведение порядка не пойдет ни один рубль
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Житель

13 минут назад
У нас весь город зарос сорняками,кого за это штрафоватб будут?
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Пенсионер

30 минут назад
Заросшие брошенные садовые участки - явное нарушение противопожарной безопасности и очаги распространения заболеваний и вредителей садов. Председатели СНТ бросили эту борьбу на соседей заброшенных участков, среди которых , в основном, пенсионеры. Всеобщая запущенность садов и лесов- причина лесных пожаров .Когда начнется реальная забота о лесных и садовых наделов ?
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Тербунатор

42 минуты назад
А за заросшую улицу Депутатскую, кого штрафовать?
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Стоит и это проверить.

сегодня, 09:41
Как не посмотришь на декларации наших чиновников у которых задеклорировано по несколько сотен ГА а ведь там тоже всё в зарослях и запущености.
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