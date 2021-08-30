За заросший сорняками участок оштрафовали на 400 000 рублей

Юрлицо пыталось оспорит штраф.

В отношении общества было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и назначен штраф в размере 400 000 рублей. АО «Липецкнефтепродукт» пыталось в суде оспорить наказание. В августе решением Правобережного районного суда Липецка постановление Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям оставлено в силе.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, в июне при проведении плановой выездной проверки в отношении АО «Липецкнефтепродукт» был выявлен факт зарастания земельного участка площадью почти 1,7 гектара многолетними сорняками.- Юридическим лицом не проводятся мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, что ведет к их деградации, - отметили в управлении. - Кроме того, зарастающие земельные участки сельскохозяйственного назначения становятся источником повышенной пожарной опасности в засушливый летний период. Также сорняки способствуют распространению болезней и вредителей.