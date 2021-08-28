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В школах 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры
Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова в субботу.
"С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания. По его словам министра, только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.
«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников», — заявил Кравцов. Он подчеркнул, что никаких планов о переходе на дистанционное обучение у министерства нет.
Министр при этом отметил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения. "Еще раз подчеркиваю, что соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очный учебный год. Понятно, что каждый регион принимает свои решения, могут быть свои особенности", - сообщил министр.
"С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания. По его словам министра, только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.
«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников», — заявил Кравцов. Он подчеркнул, что никаких планов о переходе на дистанционное обучение у министерства нет.
Министр при этом отметил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения. "Еще раз подчеркиваю, что соответствующие меры защиты будут обеспечены в наших школах, которые нам позволят вести очный учебный год. Понятно, что каждый регион принимает свои решения, могут быть свои особенности", - сообщил министр.