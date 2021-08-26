Из-за акций иностранных компаний с выборов в Липецкой области сошли несколько кандидатов

Всего с предвыборного марафона за мандатами депутатов Госдумы и областного Совета было снято по разным причинам 11 кандидатов.

Аннулирована регистрация кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №114 Ильи Решетняка, выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». В пресс-службе облизбиркома GOROD48 сообщили, что этот кандидат снялся с выборов по собственному желанию. Письменное заявление об этом он подал в избирательную комиссию Липецкой области. Соответствующее изменение внесено в текст бюллетеня для голосования.



Илья Решетняк также исключен из областного списка кандидатов в депутаты Липецкого областного Совета, выдвинутого региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Кроме того, из списков кандидатов, выдвинутых на выборах в региональный парламент избирательными объединениями, исключены по собственному желанию еще 11 человек - как шедшие на выборы по одномандатным округам, так и по партийным спискам.



Из списков кандидатов в депутаты облсовета вычеркнуты тот же Илья Решетняк, Екатерина Савченко (Российская экологическая партия «Зеленые»), Руслан Долгов, Дмитрий Светлейший, Василий Ширяков (ЛДПР), Дмитрий Хозяев и Андрей Бондаренко (партия «Новые люди»), Игорь Власов, Александра Здобникова, Александр Богословский, Антон Черных (партия «Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Михаил Фокин (партия «Родина»).



Почему эти люди снялись с выборов, если на них сделали ставку в их партиях?



- У нас - демократическая партия. Мы никого насильно не держим. Почему с выборов не снялся ни один кандидат от «Единой России»? Не знаю. Наверное, в этой партии лучше работают со своими представителями, - ответили GOROD48 на вопрос в партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду».



- Новое избирательное законодательство запрещает владение кандидатами в депутаты акциями иностранных компаний. И так вышло, что у трех наших кандидатов такие акции нашлись. У одного - четыре акции гипермаркета «Линия», выпущенные «Дойче Банком», у другого - акции американской компании «Нетфликс», которые он купил через мобильный банк в смартфоне. Поэтому эти люди были вынуждены сняться с выборов, - ответил нам руководитель регионального отделения ЛДПР.