Общество

53 минуты назад

Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду для устранения утечек

3 574
#отключения
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду для устранения утечек
25 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора переулков Рылеева, Макаренко и улиц Пестеля, Загородной, Авиационной – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: переулок Рылеева, 4. 

С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на улице Чайковского, 62 отключат холодную воду в домах №3 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 8, 10 по улице Гагарина, №№ 5, 6, 7, 8 по улице 4-й Пятилетки, №№ 23, 25 по улице Шкатова, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, а также в частном секторе улиц Чайковского, Щорса, Кротевича, 2-й Гранитной, 30 лет Октября, проезда Федора Лузана.  

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке по адресу: улица Ковалева, 99 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в домах №№ 99, 99б, 101, 101/1, 101/а по улице Ковалева, №№ 2а, вл 4в, 6е, 8а, 8б, 10а, 10б по улице Римского-Корсакова.  

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  
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#отключения

Комментарии (3)

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Берия

26 минут назад
Всё , что сделали при Советах , не вечно, а кто мешал менять трубопроводы, а не чопики забивать? Правильный ответ, жадность.
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моё имя МК

40 минут назад
Воду-то зачем?! Лучше бы Интернет!!
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Директор Квадры

47 минут назад
Счета на оплату этих работ Вы через пару месяцев увидете в своих квитанциях Квадры...
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