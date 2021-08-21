Погода в Липецке

42 минуты назад

Завтра станет прохладнее

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#дожди
Завтра станет прохладнее

Ночью 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона в Липецкой области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, ночью грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер северный, 7-12 м/сек, ночью при грозах с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью кратковременные дожди с грозами, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +15 до +17 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов. 

День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.  
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#дожди

Комментарии (2)

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Бесконечное лето

17 минут назад
+25+27 - отличная летняя прохлада, наслаждайтесь! :)))
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Максим К

21 минуту назад
Так это же здорово! Наконец-то, осень !! Ура-а-а!!!!!!
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