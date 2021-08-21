42 минуты назад
Завтра станет прохладнее
Ночью 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона в Липецкой области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью кратковременные дожди с грозами, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +15 до +17 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.
День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.
Бесконечное лето
Максим К