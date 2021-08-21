Завтра станет прохладнее

Ночью 22 августа под влиянием атмосферных фронтов циклона в Липецкой области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, ночью грозы, в отдельных районах ливни и град. Ветер северный, 7-12 м/сек, ночью при грозах с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью кратковременные дожди с грозами, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +15 до +17 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.



День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.

