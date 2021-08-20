Экономика

сегодня, 09:50

В Липецкой области заметно подорожало газовое топливо

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#газ #топливо #цены
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В Липецкой области заметно подорожало газовое топливо

Липецкое УФАС: с начала года розничные цены на газовое топливо выросли на 12,5-12,9%.

В Липецкой области дорожает газовое топливо. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкого УФАС России, Липецкое УФАС проводит еженедельный мониторинг средних розничных цен на сжиженные углеводородные газы у двух крупнейших хозяйствующих субъектов.

Согласно данным мониторинга, за неделю с 9 по 15 августа средние розничные цены у одной компании составили 29 рублей 15 копеек за литр, у другой — 29 рублей 47 копеек за литр. С начала года цены на газовое топливо у этих продавцов выросли в одном случае на 12,5%, в другом на 12,9%.

- В настоящее время Липецкое УФАС проводит анализ ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов в регионе и направило соответствующие запросы, - отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России. - В случае отсутствия экономического обоснования для повышения цен и обнаружения необоснованного повышения цен в результате сговора, либо злоупотребления доминирующим положением, будут приняты необходимые меры антимонопольного реагирования. ФАС России называет несколько причин временного дефицита сжиженных углеводородных газов и, как следствие, подорожания газового топлива — расширение внутреннего туризма в России из-за коронавирусной инфекции и традиционная летняя остановка целого ряда нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов ФАС России совместно с Минэнерго рекомендовало крупным производителям перераспределить поставки сжиженных углеводородных газов с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения потребностей населения в балонном газе, а также растущего в летний период спроса на газомоторное топливо на автомобильных газозаправочных станциях. Служба совместно с другими ведомствами принимает все необходимые меры для сохранения стабильного и доступного снабжения населения газом. Цель этих мер — не допустить дальнейшего роста цена на сжиженный углеводородный газ и его дефицита на рынке, а также стабилизировать ценовую ситуацию на этом рынке.

В связи с ростом цен на газовое топливо некоторые эксперты прогнозируют последующий рост тарифов на проезд в общественном транспорте и такси. В Липецком УФАС, комментируя такое мнение, добавили, что перевозки пассажиров осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам, и цены на проезд на регулярные перевозки по регулируемым тарифам устанавливаются органами государственной власти субъектов или органами местного самоуправления. В Липецкой области этим занимается управление потребительского рынка и ценовой политики. И если перевозчики надумают поднять цену, они должны это экономически обосновать, после чего им ещё должны дать добро.

- Действия перевозчиков при установлении тарифов также могут быть рассмотрены на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, - добавили в Липецком УФАС России.

Но в некоторых сферах рост цен на газ уже привёл к цепной реакции. Например, шесть дней назад о повышении цен объявила одна из компаний, занимающихся организацией полётов на воздушных шарах в Липецке.

- В связи с тем, что за последние сутки газ подорожал на 11 рублей и стал стоить 39, мы вынуждены поднять цены на наши услуги, - пояснили ситуацию в компании.
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#газ #топливо #цены
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Комментарии (14)

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кит

5 минут назад
Похоже Едросы чувствуют что им на выборах хана и напоследок пакостят!
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Александр

10 минут назад
В этом году (выборном) подорожало ВСЕ, что только могло подорожать. И у них еще хватает наглости агитировать, что бы за них голосовали.
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Надоело

13 минут назад
Скорее бы уже 19 сентября
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Пользователь

24 минуты назад
Поехал в деревню, в четверг газ стоил 29.50₽, еду назад в воскресенье 32.50₽. Какие могут быть экономические обоснования для такого скачка? Жадность? Вот вам и экологически чистое топливо, переходите на него и берегите природу! Скоро как бензин стоить будет.
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Дима48

42 минуты назад
reg, точняк на ангарской до 45 доходил сейчас 42
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Нету

43 минуты назад
В стране настоящего хозяина,одни хапалки.Вот и думайте за кого голосовать.Если они перед выборами такое вытворяют,не бояться,то что будет после выборов.Позор.
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кит

44 минуты назад
В Северный поток -2 столько денег вбухали чтобы провесити и получить разрешение на прокладку!И чтобы запустить его еще нужны деньги!Так что подтяните пояса,те кто на газе ездит!Это государственный бизнес и ничего личного!
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Конечно

47 минут назад
Подорожало,надо де окупить затраты .Зато гейевропа незамёрзнет.Там же их дети.
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Андрей

52 минуты назад
Народное достояние!хоть бы рекламу эту убрали,ничтожная власть
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1

57 минут назад
2 место по добыче газа в мире.
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