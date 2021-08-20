В Липецкой области заметно подорожало газовое топливо

Липецкое УФАС: с начала года розничные цены на газовое топливо выросли на 12,5-12,9%.

В Липецкой области дорожает газовое топливо. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкого УФАС России, Липецкое УФАС проводит еженедельный мониторинг средних розничных цен на сжиженные углеводородные газы у двух крупнейших хозяйствующих субъектов.



Согласно данным мониторинга, за неделю с 9 по 15 августа средние розничные цены у одной компании составили 29 рублей 15 копеек за литр, у другой — 29 рублей 47 копеек за литр. С начала года цены на газовое топливо у этих продавцов выросли в одном случае на 12,5%, в другом на 12,9%.



- В настоящее время Липецкое УФАС проводит анализ ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов в регионе и направило соответствующие запросы, - отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России. - В случае отсутствия экономического обоснования для повышения цен и обнаружения необоснованного повышения цен в результате сговора, либо злоупотребления доминирующим положением, будут приняты необходимые меры антимонопольного реагирования. ФАС России называет несколько причин временного дефицита сжиженных углеводородных газов и, как следствие, подорожания газового топлива — расширение внутреннего туризма в России из-за коронавирусной инфекции и традиционная летняя остановка целого ряда нефтеперерабатывающих заводов на ремонт. В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке сжиженных углеводородных газов ФАС России совместно с Минэнерго рекомендовало крупным производителям перераспределить поставки сжиженных углеводородных газов с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения потребностей населения в балонном газе, а также растущего в летний период спроса на газомоторное топливо на автомобильных газозаправочных станциях. Служба совместно с другими ведомствами принимает все необходимые меры для сохранения стабильного и доступного снабжения населения газом. Цель этих мер — не допустить дальнейшего роста цена на сжиженный углеводородный газ и его дефицита на рынке, а также стабилизировать ценовую ситуацию на этом рынке.



В связи с ростом цен на газовое топливо некоторые эксперты прогнозируют последующий рост тарифов на проезд в общественном транспорте и такси. В Липецком УФАС, комментируя такое мнение, добавили, что перевозки пассажиров осуществляются по регулируемым и нерегулируемым тарифам, и цены на проезд на регулярные перевозки по регулируемым тарифам устанавливаются органами государственной власти субъектов или органами местного самоуправления. В Липецкой области этим занимается управление потребительского рынка и ценовой политики. И если перевозчики надумают поднять цену, они должны это экономически обосновать, после чего им ещё должны дать добро.



- Действия перевозчиков при установлении тарифов также могут быть рассмотрены на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства, - добавили в Липецком УФАС России.



Но в некоторых сферах рост цен на газ уже привёл к цепной реакции. Например, шесть дней назад о повышении цен объявила одна из компаний, занимающихся организацией полётов на воздушных шарах в Липецке.



- В связи с тем, что за последние сутки газ подорожал на 11 рублей и стал стоить 39, мы вынуждены поднять цены на наши услуги, - пояснили ситуацию в компании.