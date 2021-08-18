Общество

40 минут назад

Липецк – город высокооплачиваемых программистов

2 430
#профессии #вакансии
Липецк – город высокооплачиваемых программистов

В городе есть вакансии программистов с заработком от 120 тысяч 

Зарплаты свыше 100 тысяч рублей готовы предложить по ряду вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона  жителей в регионах России. В их числе Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Рязань, Набережные Челны, Пенза, Киров и Липецк, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование популярного сервиса поиска и предложения работы.

 Согласно исследованию, самой высокооплачиваемой вакансией августа стала позиция руководителя филиала строительной компании в Пензе. Кандидату готовы платить до 250 тыс. руб., сотрудник должен организовать работу филиала, а также обеспечить выполнение плана продаж.

В Ульяновске разработчику мобильных приложений предлагают до 200 тыс. руб. в месяц, инженеру в Иркутске - до 300 тыс., программисту в Хабаровске - 150 тыс. В Ярославле специалист по проектированию и разработке печатных плат может получать до 110 тыс. руб., во Владивостоке менеджер по развитию - до 119 тыс. руб., а руководитель отдела экономики - свыше 100 тыс. руб. Программисту в Рязани готовы платить 120 тыс. руб., как и водителю категории Е в Набережных Челнах. В Кирове на зарплату до 140 тыс. руб. может претендовать финансовый директор, а в Липецке программисту предлагают от 120 тыс. руб.

2 430
#профессии #вакансии

Комментарии (2)

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А ещё Липецк

6 минут назад
- город эффективных менеджеров. Им тоже больше ста тысяч в месяц платят
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Фокс

21 минуту назад
Липецк – город высокооплачиваемых программистов. Ну уморили с утра, давно так не смеялся
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