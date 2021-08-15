Спорт
56 минут назад
Липецкие гребцы завоевали бронзу на первенстве мира в Болгарии
В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 43 стран.
Как сообщает официальная страница управления физической культуры и спорта Липецкой области, с 11 по 15 августа в городе Пловдив (Болгария) проходило первенство мира по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет, участие в котором приняли более 600 спортсменов из 43 стран.
- Мужская восьмерка, в состав которой вошли спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Липецкой области: Иван Поздняков, Дмитрий Гунькин, Кирилл Соломонов, Иван Чеботарев Иван завоевала бронзовую медаль первенства, - отметили в управлении. - Поздравляем спортсменов и тренеров Виталия Бадулина Виталия и Алексея Пожидаева.
Фото - vk.com/sport48lipetsk
- Мужская восьмерка, в состав которой вошли спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Липецкой области: Иван Поздняков, Дмитрий Гунькин, Кирилл Соломонов, Иван Чеботарев Иван завоевала бронзовую медаль первенства, - отметили в управлении. - Поздравляем спортсменов и тренеров Виталия Бадулина Виталия и Алексея Пожидаева.
Фото - vk.com/sport48lipetsk