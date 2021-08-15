Коронавирус

54 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, 8 человек умерли

4 339
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, 8 человек умерли

217 человек выздоровели.

За последние сутки в Липецкой области выявили 238 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек от COVID-19 умерли, 217 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 43 321 случай COVID-19, выздоровели 37 160 человек, умерли 1 269 человек.

В России за сутки выявлены 21 624 случая COVID-19, выздоровели 16 426 человек, умерли — 816 человек.

С начала эпидемии в стране выявлены 6 600 836 случаев COVID-19, выздоровели 5 884 316 человек, умерли — 170 499 человек.
4 339
#коронавирус

Комментарии (4)

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05

4 минуты назад
Бензин подорожал сегодня наверное к выборам готовятся
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Билли Кид

14 минут назад
Со мной все хорошо. Не переживайте. До скорой встречи
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Вообще то

35 минут назад
пока не начнут тестировать всех с симптомами орви и получать результаты тестирования в течении нескольких часов дела будут идти как сейчас...давно пора перестроиться...
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Мысли в слух

38 минут назад
Каждый божий день : 7 , 8 , 9 человек... С чего они все умирают?! Неужели, коронавирус, что ли?!!! Так ведь какую-то "прививку" от него сделали , можно теперь жить до ста лет !!!!
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