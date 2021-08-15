За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, 8 человек умерли

217 человек выздоровели.

За последние сутки в Липецкой области выявили 238 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек от COVID-19 умерли, 217 человек вылечились.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 43 321 случай COVID-19, выздоровели 37 160 человек, умерли 1 269 человек.



В России за сутки выявлены 21 624 случая COVID-19, выздоровели 16 426 человек, умерли — 816 человек.



С начала эпидемии в стране выявлены 6 600 836 случаев COVID-19, выздоровели 5 884 316 человек, умерли — 170 499 человек.