Коронавирус
54 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявлены 238 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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217 человек выздоровели.
За последние сутки в Липецкой области выявили 238 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек от COVID-19 умерли, 217 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 43 321 случай COVID-19, выздоровели 37 160 человек, умерли 1 269 человек.
В России за сутки выявлены 21 624 случая COVID-19, выздоровели 16 426 человек, умерли — 816 человек.
С начала эпидемии в стране выявлены 6 600 836 случаев COVID-19, выздоровели 5 884 316 человек, умерли — 170 499 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлены 43 321 случай COVID-19, выздоровели 37 160 человек, умерли 1 269 человек.
В России за сутки выявлены 21 624 случая COVID-19, выздоровели 16 426 человек, умерли — 816 человек.
С начала эпидемии в стране выявлены 6 600 836 случаев COVID-19, выздоровели 5 884 316 человек, умерли — 170 499 человек.
4 339
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Билли Кид
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