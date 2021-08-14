Происшествия

сегодня, 09:13

Кроссовер «Киа» перевернулся на крышу после столкновения с «Маздой»

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#ДТП

ДТП произошло на проспекте Победы в Липецке. 

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Вечером 13 августа на проспекте победы в Липецке у поворота на улицу Депутатскую столкнулись два автомобиля – «Мазда» и кроссовер «Киа».

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По предварительной версии водитель «Мазды», пропустив встречный поток, поворачивал налево на улицу Депутатскую с крайней левой полосы. В этот момент слева в том же направлении ехал кроссовер. От удара его закрутило и опрокинуло на крышу.

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#ДТП

Комментарии (5)

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Как гость
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жесть

28 минут назад
слышали визг тормозов,удары жуткие...водиле в этот раз повезло.гонять меньше надо!
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?

37 минут назад
А на тротуар его зачем выставили?
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гость

49 минут назад
40 КМ в ЧАС ПО ПРОСПЕКТУ И НЕ БОЛЕЕ. СКОЛЬКО УЖЕ АВАРИЙ!!! ВСЕ УСПЕЮТ
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НикНик

сегодня, 09:37
понаписали непонятно,с крайней левой,в том же направлении.Так и пишите-гонщик на спортаже по встречке пёр на всех парах.И пары-то похоже,синие были,раз ему трёх полос проспекта не хватает.
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Минус 1.

сегодня, 09:23
Когда же эти ночные гонщики самоликвидируются? По ночам не выносимо спать последние время стало. Визги, ночные дискотеки, и ревущие моторы по всему городу. Теперь хоть пешком походит какое-то время.
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