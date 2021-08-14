Происшествия
сегодня, 09:13
Кроссовер «Киа» перевернулся на крышу после столкновения с «Маздой»
ДТП произошло на проспекте Победы в Липецке.
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Вечером 13 августа на проспекте победы в Липецке у поворота на улицу Депутатскую столкнулись два автомобиля – «Мазда» и кроссовер «Киа».
По предварительной версии водитель «Мазды», пропустив встречный поток, поворачивал налево на улицу Депутатскую с крайней левой полосы. В этот момент слева в том же направлении ехал кроссовер. От удара его закрутило и опрокинуло на крышу.
По предварительной версии водитель «Мазды», пропустив встречный поток, поворачивал налево на улицу Депутатскую с крайней левой полосы. В этот момент слева в том же направлении ехал кроссовер. От удара его закрутило и опрокинуло на крышу.
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