Мэрия Липецка осталась с баней

Городская администрация не смогла найти покупателя на пятых, юбилейных, торгах.

Электронный аукцион по приватизации здания бани на улице Рыбалко в Липецке признан несостоявшимся. К 13 августа, дате торгов, на лот не поступило ни одной заявки. Аукцион по продаже муниципальной бани, которая расположена в поселке 10 Шахта, проводили уже в пятый раз. Но и эти «юбилейные» торги никого не заинтересовали. Здание площадью почти 145 квадратных метров и земельный участок в 507 квадратных метров оценили в 2,9 млн рублей.



Заметим, что еще при Сергее Иванове эта баня предлагалась в концессию и была самым незатратным для инвестора проектом. Баню предлагали взять в аренду за 1 млн рублей. Концессионера так и не нашли. Как и не нашли в 2020 году на четырех торгах нового владельца.



В 2021 году в прогнозный план приватизации включили порядка 30 объектов, числящихся как муниципальное имущество Липецка. Среди них есть как целые административные здания, так и нежилые помещения: например, столярный цех и овощехранилище.