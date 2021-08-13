Общество

сегодня, 10:27

Мэрия Липецка осталась с баней

2 1176
#торги #приватизация
1

Городская администрация не смогла найти покупателя на пятых, юбилейных, торгах.

Электронный аукцион по приватизации здания бани на улице Рыбалко в Липецке признан несостоявшимся. К 13 августа, дате торгов, на лот не поступило ни одной заявки. Аукцион по продаже муниципальной бани, которая расположена в поселке 10 Шахта, проводили уже в пятый раз. Но и эти «юбилейные» торги никого не заинтересовали. Здание площадью почти 145 квадратных метров и земельный участок в 507 квадратных метров оценили в 2,9 млн рублей.

Заметим, что еще при Сергее Иванове эта баня предлагалась в концессию и была самым незатратным для инвестора проектом. Баню предлагали взять в аренду за 1 млн рублей. Концессионера так и не нашли. Как и не нашли в 2020 году на четырех торгах нового владельца.

В 2021 году в прогнозный план приватизации включили порядка 30 объектов, числящихся как муниципальное имущество Липецка. Среди них есть как целые административные здания, так и нежилые помещения: например, столярный цех и овощехранилище.
2 1176
#торги #приватизация
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Влад

22 минуты назад
Банька хорошая была.
ответить

И зачем

сегодня, 10:38
Такая мерия,если у неё нет золотого запаса.
ответить

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке будут проверять состояние общественного транспорта
#транспорт
11
Сегодня в Липецке будут проверять состояние общественного транспорта

58 минут назад

Общество
Москвичей провезут по лев-толстовским местам Липецкой области
#лев Толстой #туризм
1
Москвичей провезут по лев-толстовским местам Липецкой области

сегодня, 10:24

Общество
Липчане - лидеры по просроченным кредитам
#задолженность #кредиты
8
Липчане - лидеры по просроченным кредитам

сегодня, 10:03

Общество
За незаконное складирование отходов предприятие оштрафуют на 200 000 рублей
#Россельхознадзор #экология
За незаконное складирование отходов предприятие оштрафуют на 200 000 рублей

сегодня, 09:50

Общество
«Не паниковать. Успокоиться»: «Яндекс.Карты» провели исследование интересных названий сел России
#исследование
2
«Не паниковать. Успокоиться»: «Яндекс.Карты» провели исследование интересных названий сел России

сегодня, 09:41

Общество
Липецкая область признана регионом высокой цифровой зрелости
#рейтинг #цифровая зрелость
5
Липецкая область признана регионом высокой цифровой зрелости

сегодня, 08:41

Общество