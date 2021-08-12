В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

13 августа с 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в частном секторе Тракторного – на улицах Зеленой, Ватутина, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанской, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянской, Целинной, Социалистической, переулков Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, Линейного, Соснового – ЛГЭК временно ограничит подачу воды из-за работ по заявке частного лица на улице Краснодонской.



С 10:00 до 20:00 из-за работ по заявке частного лица на улице Бахаева не будет холодной воды в частном секторе улиц Бахаева, Басинского, Полунина.



С 10:00 до 20:00 будут проводиться работы в доме № 5 по улице Пришвина по заявке юридического лица, по этой причине в здании в этот период не будет холодной воды.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 8, 10 по улице Космонавтов – ЛГЭК будет проводить работы по заявке юрлица по адресу: улица Космонавтов, 10.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Карьера жителям частного сектора улиц Чайковского, Щорса, проезда Федора Лузана из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Чайковского, 62.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Ковалева, 99 ЛГЭК временно отключит холодную воду в домах №№ 99, 99б, 101, 101/1, 101/а по улице Ковалева, №№ 2а, вл 4в, 6/е, 8а, 8/б, 10а, 10б по улице Римского-Корсакова.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся дома №3 28, 30 по улице Советской.

