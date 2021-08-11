Общество

40 минут назад

Роспотребнадзор разрешил провести в Липецке «Ночь кино»

9 360
#ночь кино #акция
Роспотребнадзор разрешил провести в Липецке «Ночь кино»

От гостей массового мероприятия потребуют только соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты спрашивать не станут.

28 августа на площади у сквера имени Маркова состоится акция «Ночь кино» (6+), сообщил GOROD48 заместитель директора по кино и информационным ресурсам областного центра культуры, народного творчества и кино Михаил Луговских. Участие ОЦКНТ во Всероссийской акции уже согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора.

- Мы проводим «Ночь кино» на открытой площадке перед учреждением. Ее вместимость составляет около 3 000 человек, но обычно на мероприятия не приходит так много липчан, так что правила по наполняемости «зала» мы выдерживаем, - рассказал Михаил Луговских. - Гостей вечера мы попросим соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски.

Региональное антиковидное постановление требует с организаторов массовых мероприятий того, чтобы они пускали только гостей с сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами. Но в случае с «Ночью кино» таких требований не установлено. Площадка перед ОЦКНТ — свободная пешеходная зона между остановкой и жилым районом, так что организаторам пришлось бы отслеживать каждого прохожего.

- Конечно, любой желающий может присоединиться к просмотру фильма. Но ему придется соблюсти общие требования — дистанция и маска, - уточнил Михаил Луговских. - Надеемся, что эпидемиологическая обстановка не ухудшится, правила организации мероприятии не ужесточат, а нам удастся порадовать липчан вечером кино под открытым небом.

Зрителей «Ночи кино» в Липецке ожидает погружение в мир любимых киногероев трех значимых отечественных фильмов 2020 и 2021 года годов: фильм-катастрофа от режиссера Алексея Нужного «Огонь», семейная драма «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего и сказка-фэнтези Олега Погодина «Конёк-Горбунок». Начало сеансов — в 17:00.






Напомним, ранее санитарные врачи запретили проведение фестиваля исторической реконструкции «Ладейное поле — 2021».
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#ночь кино #акция

Комментарии (9)

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9 минут назад
Очень люблю данное мероприятие в любом городе,здорово
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Вася

11 минут назад
Скажите , а ладейное поле хотели в закрытом помещении провести ? Так же как и выборы ?
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Лука Недрищев

14 минут назад
В потребнадзоре кто-то любит вспомнить молодость и места для поцелуев в кино. Остальные массовки запрещают все подряд.
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Animal planet.

17 минут назад
Побольше таких мероприятий! А то мы от Москвы по смертности от Ковида безнадёжно отстаём.
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Беззаконие полное

22 минуты назад
разрешил... да пусть идет лесом со своими разрешениями...
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Гость

25 минут назад
Светлана, дк профсоюзов
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То есть ?!

28 минут назад
Опять двойные стандарты??? Значит фестиваль нельзя? А ночь кино можно? Думаете вирус у Вас киноман???
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Фауст

28 минут назад
Там наверное печенье будут раздавать...!))))
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Светлана

29 минут назад
А где же этот сквер находится?
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