40 минут назад
Роспотребнадзор разрешил провести в Липецке «Ночь кино»
От гостей массового мероприятия потребуют только соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты спрашивать не станут.
- Мы проводим «Ночь кино» на открытой площадке перед учреждением. Ее вместимость составляет около 3 000 человек, но обычно на мероприятия не приходит так много липчан, так что правила по наполняемости «зала» мы выдерживаем, - рассказал Михаил Луговских. - Гостей вечера мы попросим соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски.
Региональное антиковидное постановление требует с организаторов массовых мероприятий того, чтобы они пускали только гостей с сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами. Но в случае с «Ночью кино» таких требований не установлено. Площадка перед ОЦКНТ — свободная пешеходная зона между остановкой и жилым районом, так что организаторам пришлось бы отслеживать каждого прохожего.
- Конечно, любой желающий может присоединиться к просмотру фильма. Но ему придется соблюсти общие требования — дистанция и маска, - уточнил Михаил Луговских. - Надеемся, что эпидемиологическая обстановка не ухудшится, правила организации мероприятии не ужесточат, а нам удастся порадовать липчан вечером кино под открытым небом.
Зрителей «Ночи кино» в Липецке ожидает погружение в мир любимых киногероев трех значимых отечественных фильмов 2020 и 2021 года годов: фильм-катастрофа от режиссера Алексея Нужного «Огонь», семейная драма «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего и сказка-фэнтези Олега Погодина «Конёк-Горбунок». Начало сеансов — в 17:00.
Напомним, ранее санитарные врачи запретили проведение фестиваля исторической реконструкции «Ладейное поле — 2021».
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Вася
Лука Недрищев
Animal planet.
Беззаконие полное
Гость
То есть ?!
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