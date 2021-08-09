Общество

20 минут назад

Роспотребнадзор запретил проводить «Ладейное Поле»

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#«Ладейное Поле» #запрет
Роспотребнадзор запретил проводить «Ладейное Поле»

Об этом сообщил в соцсетях организатор - Павел Семенов

Фестиваль исторической реконструкции «Ладейное Поле-2021», который должен был проходить в Елецком районе 14 августа - не состоится. естиваль запретил Роспотребнадзор, несмотря на то, что организаторы требовали от участников и зрителей справки о вакцинации или ПЦР-тестировании и наличии антител.

- К сожалению, вынуждены вам сообщить, что несмотря на все принятые нами меры к проведению фестиваля «Ладейное Поле-2021», сегодня он был запрещён к проведению Роспотребнадзором, - сообщил на своих страницах в соцсетях руководитель
ВИК «Копье» Павел Семенов. - Извиняемся за причиненные неудобства и сорванные планы, мы сделали что могли, но уж как-то так.  Нам тут руководитель елецкого филиала этой замечательной организации объяснила, что идет «война с пандемией» и «не время сейчас отдыхать и веселиться». Все молодые и не очень люди, кто хочет отдохнуть - «может пойти волонтером в красную зону». Ну, хорошо, что хотя бы пока не просто на зону. От лица оргкомитета, просим не приезжать даже частным образом на полигон фестиваля в ближайшую неделю как минимум, т.к. нас могут обвинить в проведении после получения предписания о запрете и оштрафовать до полумиллиона рублей, которых у нас нет. Не расстраивайтесь, корабли ещё будут бороздить и паруса реять.

Напомним, ранее были отменены фестиваль казачьей культуры в Усманском районе и байк-фестиваль, проведение которого планировалось под Ельцом.
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#«Ладейное Поле» #запрет

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