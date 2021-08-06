В Липецке сбили велокурьера

Иномарка сбила сотрудника сервиса доставки еды.

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Вчера вечером на улице Советской в Липецке сбили курьера сервиса «Яндекс. Еда». Парень с рюкзаком ехал на велосипеде вниз по улице, когда ему наперерез из двора дома №3 выехала иномарка. Велосипедист кувырком перелетел через капот. Водитель черного седана сразу бросился ему на помощь. Курьер не получил серьезных травм, но сотрудники ГИБДД на место ДТП приезжали. Ситуация разрешилась в течение часа.Момент аварии и ее последствия попали на запись камеры и в объектив местной жительницы, которая утверждает, что после демонтажа шлагбаума, ограждающего от непрошенных гостей покой жильцов элитного двора, там гоняют все, кому не лень.