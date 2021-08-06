Происшествия

сегодня, 08:19

В Липецке сбили велокурьера

19 2041
#авария #ДТП
2

Иномарка сбила сотрудника сервиса доставки еды.

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Вчера вечером на улице Советской в Липецке сбили курьера сервиса «Яндекс. Еда». Парень с рюкзаком ехал на велосипеде вниз по улице, когда ему наперерез из двора дома №3 выехала иномарка. Велосипедист кувырком перелетел через капот. Водитель черного седана сразу бросился ему на помощь. Курьер не получил серьезных травм, но сотрудники ГИБДД на место ДТП приезжали. Ситуация разрешилась в течение часа.

Момент аварии и ее последствия попали на запись камеры и в объектив местной жительницы, которая утверждает, что после демонтажа шлагбаума, ограждающего от непрошенных гостей покой жильцов элитного двора, там гоняют все, кому не лень.

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19 2041
#авария #ДТП
2

Комментарии (19)

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Что там за графиня

4 минуты назад
с ужасной речью из элитного двора? Дворничиха?
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!!!

14 минут назад
Ой, ну как напишут " задавили велокурьера"...
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..

15 минут назад
Велосипедист является участником движения, также как автомобиль, водитель легковушки не прав.
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Гость

16 минут назад
Маестра Поносенкав, Пишите: "Попал под лошадь!!!"
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Вячеслав

17 минут назад
Что это за элита такая
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Гость

25 минут назад
Гость, это не тротуар, это полоса для общественного транспорта
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Гость

28 минут назад
Я, давно говорил, яндекс это зло, и потогонная система труда
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Гость

31 минуту назад
Элита, ахахаха
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!!!

35 минут назад
Один раз наблюдала картину... Велосипедист полез под машину и когда водитель авто начал сигналить, то велосипедист ему показал фак!!! Вот так у нас ездят. А виноват всегда водитель авто!
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-

35 минут назад
Вечернее время, без фар и светоотражаек - автомобилисту было непривычно.
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