Происшествия
сегодня, 08:19
В Липецке сбили велокурьера
Иномарка сбила сотрудника сервиса доставки еды.
Загрузка плеера
Вчера вечером на улице Советской в Липецке сбили курьера сервиса «Яндекс. Еда». Парень с рюкзаком ехал на велосипеде вниз по улице, когда ему наперерез из двора дома №3 выехала иномарка. Велосипедист кувырком перелетел через капот. Водитель черного седана сразу бросился ему на помощь. Курьер не получил серьезных травм, но сотрудники ГИБДД на место ДТП приезжали. Ситуация разрешилась в течение часа.
Момент аварии и ее последствия попали на запись камеры и в объектив местной жительницы, которая утверждает, что после демонтажа шлагбаума, ограждающего от непрошенных гостей покой жильцов элитного двора, там гоняют все, кому не лень.
Момент аварии и ее последствия попали на запись камеры и в объектив местной жительницы, которая утверждает, что после демонтажа шлагбаума, ограждающего от непрошенных гостей покой жильцов элитного двора, там гоняют все, кому не лень.
Загрузка плеера
Комментарии (19)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Что там за графиня
!!!
..
Гость
Вячеслав
Гость
Гость
Гость
!!!
-