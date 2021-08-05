Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Антициклон вернул в Липецкую область сильную жару

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#жара
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Антициклон вернул в Липецкую область сильную жару

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается. 

7и 8 августа в регионе прогнозируется сильная жара, когда дневные температуры составят от +32 до +37. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 августа – 24-27 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 7 августа – 26-28 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +14 до +19 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +15 до +17 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов. 

День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году – 6 градусов тепла.  
3 778
#жара
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Комментарии (3)

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знайка

19 минут назад
Максим, тогда, когда ты научишься грамотно писать.
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Петро

25 минут назад
Это не лето,это просто убийственная жара весь сезон..не для нашего климата. с нетерпением ждём осень...
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Максим

53 минуты назад
Надоела эта жара!! Когда же уже выпадит снег, и ударят морозы?!
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