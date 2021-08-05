Антициклон вернул в Липецкую область сильную жару

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается.

7и 8 августа в регионе прогнозируется сильная жара, когда дневные температуры составят от +32 до +37. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 августа – 24-27 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 7 августа – 26-28 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +14 до +19 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +15 до +17 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.



День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году – 6 градусов тепла.

