Происшествия

сегодня, 09:06

Ельчанка поверила сообщению в приложении и лишилась 326 300 рублей

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#мошенничество #интернет
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Ельчанка поверила сообщению в приложении и лишилась 326 300 рублей

Мошенники признались, что обманули женщину.

66-летняя жительница Ельца стала жертвой мошенников, которые прислали ей сообщение в мобильном приложении, сообщает елецкая полиция.

- В мобильном приложении для общения у пенионерки завязался диалог с её «лжеподругой». Та рассказала ей о том, что сейчас действует акция, с помощью которой можно заработать 5 000 рублей. Для этого заявительница должна сообщить своей «подруге» номер банковской карты, три цифры, расположенные на её обратной стороне. Введённая в заблуждение, женщина поверила собеседнице и сообщила всю информацию, - рассказывает фабулу преступления штаб ОМВД по Ельцу.

После этого ей стали приходить уведомления о попытках списания денежных средств, о чём потерпевшая сразу же сообщила «подруге», которая убедила её в том, что это нормально. На следующий день переписка продолжилась и мошеннице удалось уговорить ельчанку перевести денежные средства в размере 326 300 рублей со своего сберегательного счета на указанную «подругой» банковскую карту. После этого на вопрос пенсионерки о том, когда ей вернётся данная сумма, собеседница в переписке призналась, что она обманула её и не является её знакомой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
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#мошенничество #интернет
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Комментарии (5)

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Кристина

2 минуты назад
Жадность превыше разума!
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гость

27 минут назад
Анекдот!--
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В.В.

сегодня, 09:32
Ау-у-у... Мозг... где-е-е ты-ы-ы???
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безмасочник

сегодня, 09:20
такие даже а ковид верят
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Билли Бонс

сегодня, 09:12
Уж сколько раз твердили миру... Но, видимо, в некоторых случаях надо твердить ежедневно.
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