Ельчанка поверила сообщению в приложении и лишилась 326 300 рублей

Мошенники признались, что обманули женщину.

66-летняя жительница Ельца стала жертвой мошенников, которые прислали ей сообщение в мобильном приложении, сообщает елецкая полиция.



- В мобильном приложении для общения у пенионерки завязался диалог с её «лжеподругой». Та рассказала ей о том, что сейчас действует акция, с помощью которой можно заработать 5 000 рублей. Для этого заявительница должна сообщить своей «подруге» номер банковской карты, три цифры, расположенные на её обратной стороне. Введённая в заблуждение, женщина поверила собеседнице и сообщила всю информацию, - рассказывает фабулу преступления штаб ОМВД по Ельцу.



После этого ей стали приходить уведомления о попытках списания денежных средств, о чём потерпевшая сразу же сообщила «подруге», которая убедила её в том, что это нормально. На следующий день переписка продолжилась и мошеннице удалось уговорить ельчанку перевести денежные средства в размере 326 300 рублей со своего сберегательного счета на указанную «подругой» банковскую карту. После этого на вопрос пенсионерки о том, когда ей вернётся данная сумма, собеседница в переписке призналась, что она обманула её и не является её знакомой.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».