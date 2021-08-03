На двух десятках улиц отключат холодную воду на время устранения утечек и замены запорной арматуры

4 августа с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на проезде строителей без холодной воды останутся дома №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 3, 7, 9, 11, 11а по улице Юных Натуралистов, № 22а по проспекту Победы – ЛГЭК будет менять запорную арматуру на участке на улице Юных Натуралистов.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям Тракторного – в доме № 31 по улице Ильича, а также в частном секторе улиц Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Воронежской, 2-й Воронежской, Красина, Седова, Волгоградской – из-за устранения утечки на водоводе на улице Ильича.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на улице Мичурина ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в дома № 3 на площади Победы, №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 53, 55, 55а, 57, 59, 61 по улице Неделина, №№ 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Интернациональной – холодной воды не будет в домах №№ 50, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 на данной улице.



Подвоз воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10/1, 10/2, 10/3 по улице Терешковой. Также обесточат частный сектор улиц Баумана, Хабарова, Брестской, Богатырской, Пирогова, Бабушкина, Бардина, Семенова Тян-Шанского, Былинной, Булавина, Демьяна Бедного, Третьякова, Кочеткова, Водной, Садовой, Сокольской, Баженова, Руднева, Коперника, Чугунного, Курчатова, Щекина, Ермака, Войнич, Болотникова, Кулибина, переулков Ростовского, Рахманинова, Теплого и СНТ «Пусковые двигатели». ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

