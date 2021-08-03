В России

13 минут назад

Глава Минздрава призвал вакцинировать всех пожилых россиян

20
#коронавирус #прививка #вакцина

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал привить практически всех пожилых людей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинировать от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, - передает РИА Новости.

"Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские", - отметил он.

По его словам, свыше 98% поступающих на госпитализацию пациентов с коронавирусом не были привиты, - пишет Bfm.ru.

"Это личная защита здоровья каждого человека. Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью", - пояснил Мурашко.

Помимо вакцинации, по его словам, для того, чтобы "сбить третью волну коронавируса", необходимо усиливать противоэпидемический режим, соблюдать ограничительные мероприятия, - передает ТАСС.


20
#коронавирус #прививка #вакцина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кудрин заявил о снижении бедности вдвое благодаря адресной помощи нуждающимся
#бедность #помощь
Кудрин заявил о снижении бедности вдвое благодаря адресной помощи нуждающимся

сегодня, 12:42

В России
В Тверской области прошел мощный ураган
#ураган #ветер #непогода
В Тверской области прошел мощный ураган

сегодня, 10:53

В России
#валюта
В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе

вчера, 21:46

В России
#федеральные проекты
1
В России может появиться 20 новых федеральных проектов

вчера, 21:43

В России
Гибель семьи после вакцинации в Краснодаре объяснили заражением коронавирусом
#коронавирус #прививка
2
Гибель семьи после вакцинации в Краснодаре объяснили заражением коронавирусом

вчера, 15:59

В России
В Тверской области юноша на мопеде сбил 14-летнюю девочку
#ДТП #авария #мопед
В Тверской области юноша на мопеде сбил 14-летнюю девочку

вчера, 13:03

В России