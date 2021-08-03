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13 минут назад
Глава Минздрава призвал вакцинировать всех пожилых россиян
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал привить практически всех пожилых людей.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинировать от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, - передает РИА Новости.
"Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские", - отметил он.
По его словам, свыше 98% поступающих на госпитализацию пациентов с коронавирусом не были привиты, - пишет Bfm.ru.
"Это личная защита здоровья каждого человека. Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью", - пояснил Мурашко.
Помимо вакцинации, по его словам, для того, чтобы "сбить третью волну коронавируса", необходимо усиливать противоэпидемический режим, соблюдать ограничительные мероприятия, - передает ТАСС.
"Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские", - отметил он.
По его словам, свыше 98% поступающих на госпитализацию пациентов с коронавирусом не были привиты, - пишет Bfm.ru.
"Это личная защита здоровья каждого человека. Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью", - пояснил Мурашко.
Помимо вакцинации, по его словам, для того, чтобы "сбить третью волну коронавируса", необходимо усиливать противоэпидемический режим, соблюдать ограничительные мероприятия, - передает ТАСС.