Здоровье
193
сегодня, 11:24
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Коронавирусом за неделю заболели 57 человек.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 30%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 56,2% всех случаев ОРВИ.
В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 57 человек, что на 21% выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 15 сентября, в области привито против гриппа более 140 тысяч человек (12,7% населения): в том числе за счет средств федерального бюджета привито более 73 тысяч детей и 67 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан — всего 88 человек.
