Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%

C 8 по 14 сентября в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 32%. Всего за неделю было зарегистрировано 4098 случаев ОРВИ, случаев гриппа не было.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 30%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 56,2% всех случаев ОРВИ.В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 57 человек, что на 21% выше уровня предыдущей недели.По состоянию на 15 сентября, в области привито против гриппа более 140 тысяч человек (12,7% населения): в том числе за счет средств федерального бюджета привито более 73 тысяч детей и 67 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан — всего 88 человек.