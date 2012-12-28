Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»

Глава Липецка проверил работу воронежских строителей по капремонту 49-й и 51-й школ.

Кажется, строительные компании из Воронежа застолбили почти все социальные объекты Липецка. Например, ООО «Спецстрой» заканчивает капремонт 66-го детского сада, расположенного на улице Гагарина, а три недели назад строители взялись за обновление корпусов 49-й и 51-й школ. Обе они должны вновь открыть свои двери 1 сентября. При этом «Спецстрой» не упал ни на копейку на торгах мэрии, обойдя конкурентов за счет солидного опыта работы по госконтрактам.Чтобы убедиться в правильно выбранной городским управлением строительства стратегии — проведению торгов с критерием опыта потенциальных подрядчиков — глава Липецка Роман Ченцов сегодня посетил попавшие в федеральную программу капремонтов школы № 49 постройки 1969 года и школу № 51, возведенную в 1973 году.Ремонт ведется в корпусе 49-й школы на улице Вермишева. Ее директор Владимир Плешков сообщил мэру, что 450 учеников переведены в корпус на улице Звездной. Сейчас там в две смены учатся более тысячи детей. «Уплотнились терпимо. И дети, и их родители с пониманием относятся к ситуации. И теперь ждут ремонта корпуса на Звездной. В графике стоит 2027 год», — с намеком говорит Владимир Плешков.Директор субподрядной организации, липецкого ООО «ПГС» Андрей Зинкевич провел Романа Ченцова по всем трем этажам выпотрошенной до голого бетона под ногами и кирпичных стен здания, не показав лишь его полноценный цокольный этаж. Строители почти закончили демонтаж деревянных полов школы. Он лежал на высоких балках, поэтому скрадывал до 10 и больше сантиметров пространства. Андрей Зинкевич говорит, что скоро на бетонное основание полов будет уложена полусухая стяжка толщиной до 6 сантиметров под линолеум. Светильники смонтируют в подвесных потолках «Армстронг», который скрадет пять сантиметров пространства. В итоге общая кубатура помещения не пострадает.— Из классов мы уже убрали все деревянные шкафы. В дверные проемы вставим стандартные метровые двери. Оставим те пластиковые окна, какие есть, поменяем только старые деревянные, — говорит Зинкевич.— Сантехника, электрика, отопление, кровля меняются? — спрашивает мэр по ходу обхода.— Да, да, да, да, — отвечает строитель.Однако из-за ограниченности бюджетных средств проектом капремонта не предусмотрена прокладка слаботочки. Значит, в этом корпусе не будет проводного интернета, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.Глава Липецка морщится. Говорит, что может согласиться со старым фасадом, построенным по знаменитой в 60-е годы методике «липецкой кладки», которой удивляются современные строители — как она до сих пор и не растрескалась (три ложковых ряда без перевязки, потом — один тычковый ряд). А вот экономить на безопасности детей Роман Ченцов не хочет. Говорит, что время на раздумья еще есть. «Посмотрим в декабре по итогу исполнения бюджета этого года. Подумаем, что можно сделать по подключению к Интернету, видеонаблюдению, сигнализации».Пройдя по всем трем этажам, глава города говорит, что приятно удивлен скоростью работ: демонтаж почти закончен, а меж тем не прошло и трех недель с момента подписания контракта.— Мы сразу вывозим весь лом старых материалов на полигон в Стебаево. Видите, какой мощный трактор работает? — подрядчик показывает в окно солидную махину с ковшом объемом в несколько кубометров, которым трактор споро грузит мусор в огромные самосвалы (битым кирпичом, штукатуркой, досками двор завален до третьего этажа школы).Андрей Зинкевич говорит, что ремонтом в среднем заняты 30-50 человек в день. «Перед зимой хотим успеть сделать всю предчистовую отделку: стряжку и штукатурку, чтобы к весне выйти на максимальные объемы отделочных работ». Но это еще не все. Строители уже готовы приняться за обустройство новой плоской крыши. Уже на следующей неделе они уберут с нее многослойный пирог, оставив лишь старые слои утеплителя-керамзита и пароизоляции, которые в полном порядке. На них настелют пенопласт, на него уложат армированную полусухую стяжку. Поверх этого «пирожного» накатают два новых слоя кровельного материала. В этом году подрядчик желает постелить первый слой, весной — второй.Глава города интересуется тем, какой будет система отвода воды с такой кровли. Полученными объяснениями от подрядчика и куратора школьных строек, заместителя главного строителя Липецка Ирины Будюкиной мэр очевидно доволен.В 51-й школе все визуально обстоит еще лучше. Демонтажные работы в ней идут рука об руку с обустройством новой кровли. Строители уже заканчивают настилать на крыше полусухую стяжку. Им в помощь — две растворные станции. «Уже на следующей неделе, если погода позволит, будем стелить первый слой мягкой кровли», — говорит Андрей Зинкевич.Подрядчик говорит, что объемы работ здесь — точно такие, как в 49-й школе. Разница лишь в том, что полы в 51-й изначально — цементно-песочная стяжка. Строителям нужно лишь выровнять основание под линолеум и керамогранитную плитку. Стены в здании будут оштукатурены заново — под покраску.Директор школы Татьяна Ленкова хвалит директора подрядной организации: «Деловитый, всегда на связи, возникающие проблемы решает на ходу». И просит мэра внести лишь одну корректировку в проект: обновить фасад здания. Роман Ченцов обещает ответить на эту просьбу в конце года: «Бюджет трещит по швам». Если в казне останутся деньги, возможно, их направят на создание в 51-й школе нового утепленного фасада.— Молодцы. Мне нечего больше сказать. Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите, — говорит строителям Роман Ченцов.Заместитель руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирина Будюкина добавляет, что опережающими темпами подрядчики зайдут до конца этого года на капремонт еще двух школ: 40-й и 72-й. Задача — обновить их к началу нового учебного года.