Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
Читать все
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1576
вчера, 18:23
15

Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»

Глава Липецка проверил работу воронежских строителей по капремонту 49-й и 51-й школ.

Кажется, строительные компании из Воронежа застолбили почти все социальные объекты Липецка. Например, ООО «Спецстрой» заканчивает капремонт 66-го детского сада, расположенного на улице Гагарина, а три недели назад строители взялись за обновление корпусов 49-й и 51-й школ. Обе они должны вновь открыть свои двери 1 сентября. При этом «Спецстрой» не упал ни на копейку на торгах мэрии, обойдя конкурентов за счет солидного опыта работы по госконтрактам.

Чтобы убедиться в правильно выбранной городским управлением строительства стратегии — проведению торгов с критерием опыта потенциальных подрядчиков — глава Липецка Роман Ченцов сегодня посетил попавшие в федеральную программу капремонтов школы № 49 постройки 1969 года и школу № 51, возведенную в 1973 году.

Ремонт ведется в корпусе 49-й школы на улице Вермишева. Ее директор Владимир Плешков сообщил мэру, что 450 учеников переведены в корпус на улице Звездной. Сейчас там в две смены учатся более тысячи детей. «Уплотнились терпимо. И дети, и их родители с пониманием относятся к ситуации. И теперь ждут ремонта корпуса на Звездной. В графике стоит 2027 год», — с намеком говорит Владимир Плешков.

Директор субподрядной организации, липецкого ООО «ПГС» Андрей Зинкевич провел Романа Ченцова по всем трем этажам выпотрошенной до голого бетона под ногами и кирпичных стен здания, не показав лишь его полноценный цокольный этаж. Строители почти закончили демонтаж деревянных полов школы. Он лежал на высоких балках, поэтому скрадывал до 10 и больше сантиметров пространства. Андрей Зинкевич говорит, что скоро на бетонное основание полов будет уложена полусухая стяжка толщиной до 6 сантиметров под линолеум. Светильники смонтируют в подвесных потолках «Армстронг», который скрадет пять сантиметров пространства. В итоге общая кубатура помещения не пострадает.

photo_5465661014956702881_y.jpg

photo_5465661014956702880_y.jpg

photo_5465661014956702883_y.jpg

— Из классов мы уже убрали все деревянные шкафы. В дверные проемы вставим стандартные метровые двери. Оставим те пластиковые окна, какие есть, поменяем только старые деревянные, — говорит Зинкевич.

— Сантехника, электрика, отопление, кровля меняются? — спрашивает мэр по ходу обхода.

— Да, да, да, да, — отвечает строитель.

Однако из-за ограниченности бюджетных средств проектом капремонта не предусмотрена прокладка слаботочки. Значит, в этом корпусе не будет проводного интернета, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Глава Липецка морщится. Говорит, что может согласиться со старым фасадом, построенным по знаменитой в 60-е годы методике «липецкой кладки», которой удивляются современные строители — как она до сих пор и не растрескалась (три ложковых ряда без перевязки, потом — один тычковый ряд). А вот экономить на безопасности детей Роман Ченцов не хочет. Говорит, что время на раздумья еще есть. «Посмотрим в декабре по итогу исполнения бюджета этого года. Подумаем, что можно сделать по подключению к Интернету, видеонаблюдению, сигнализации».

Пройдя по всем трем этажам, глава города говорит, что приятно удивлен скоростью работ: демонтаж почти закончен, а меж тем не прошло и трех недель с момента подписания контракта.

— Мы сразу вывозим весь лом старых материалов на полигон в Стебаево. Видите, какой мощный трактор работает? — подрядчик показывает в окно солидную махину с ковшом объемом в несколько кубометров, которым трактор споро грузит мусор в огромные самосвалы (битым кирпичом, штукатуркой, досками двор завален до третьего этажа школы).

photo_5465661014956702885_y.jpg

photo_5465661014956702886_y.jpg

Андрей Зинкевич говорит, что ремонтом в среднем заняты 30-50 человек в день. «Перед зимой хотим успеть сделать всю предчистовую отделку: стряжку и штукатурку, чтобы к весне выйти на максимальные объемы отделочных работ». Но это еще не все. Строители уже готовы приняться за обустройство новой плоской крыши. Уже на следующей неделе они уберут с нее многослойный пирог, оставив лишь старые слои утеплителя-керамзита и пароизоляции, которые в полном порядке. На них настелют пенопласт, на него уложат армированную полусухую стяжку. Поверх этого «пирожного» накатают два новых слоя кровельного материала. В этом году подрядчик желает постелить первый слой, весной — второй.

Глава города интересуется тем, какой будет система отвода воды с такой кровли. Полученными объяснениями от подрядчика и куратора школьных строек, заместителя главного строителя Липецка Ирины Будюкиной мэр очевидно доволен.

В 51-й школе все визуально обстоит еще лучше. Демонтажные работы в ней идут рука об руку с обустройством новой кровли. Строители уже заканчивают настилать на крыше полусухую стяжку. Им в помощь — две растворные станции. «Уже на следующей неделе, если погода позволит, будем стелить первый слой мягкой кровли», — говорит Андрей Зинкевич.

photo_5465661014956702875_y.jpg

Подрядчик говорит, что объемы работ здесь — точно такие, как в 49-й школе. Разница лишь в том, что полы в 51-й изначально — цементно-песочная стяжка. Строителям нужно лишь выровнять основание под линолеум и керамогранитную плитку. Стены в здании будут оштукатурены заново — под покраску.

photo_5465661014956702878_y.jpg

photo_5465661014956702877_y.jpg

Директор школы Татьяна Ленкова хвалит директора подрядной организации: «Деловитый, всегда на связи, возникающие проблемы решает на ходу». И просит мэра внести лишь одну корректировку в проект: обновить фасад здания. Роман Ченцов обещает ответить на эту просьбу в конце года: «Бюджет трещит по швам». Если в казне останутся деньги, возможно, их направят на создание в 51-й школе нового утепленного фасада.

— Молодцы. Мне нечего больше сказать. Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите, — говорит строителям Роман Ченцов.

Заместитель руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирина Будюкина добавляет, что опережающими темпами подрядчики зайдут до конца этого года на капремонт еще двух школ: 40-й и 72-й. Задача — обновить их к началу нового учебного года.
ремонт школ
Роман Ченцов
6
0
0
7
10

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Доброжелатель
вчера, 23:34
В старой школе 47 нет даже учительской ! Когда учителя окно они вынуждены ждать в коридоре. Нет места для работы и проверке тетрадей .
Ответить
И
вчера, 22:50
Не понял, что на предпоследнем фото?
Ответить
А
вчера, 22:04
Баню на Неделина когда закончат этот долгострой?
Ответить
На
вчера, 22:03
Последнем фото ,что то пыли от штукатурки не видно ? Действительно показуха
Ответить
Тихий
вчера, 21:54
На последнем фото, на стремянке спец и видно сразу профи. Странно, что он ещё штаны напялил не наизнанку. Перфоратор в его руках его выдал. И вообще показуха полная. Никогда при проверках не увидишь этих шабашников в касках или не нужных отражающих жилетах. Ха ха
Ответить
Валентина
вчера, 21:16
А что там по поликлинике на Советской?
Ответить
Мудрый
вчера, 20:18
Пора бы закончить стройку века: поликлинику 1 на Советской...Может,мэр и туда доберется...
Ответить
Колян
вчера, 20:06
Для острова всегда деньги есть, причем в любом колличестве. А тут денег на интернет нет.
Ответить
Гостья
вчера, 20:04
Капремонты социальных объектов выгодны, финансирование хорошее. Все довольны. На мелкий ремонт денег не хватает почему-то.
Ответить
Сселки
вчера, 19:31
Когда ремонт дойдёт до 35 школы?? Хуже по внутреннему состоянию больше не найти школы.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить