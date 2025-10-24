Все новости
Общество
510
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: День открытых дверей в ДК «Сокол», сколько времени нужно липчанкам, чтобы накраситься перед работой

Горожан ждут открытие новой выставки, концерт классической музыки и относительно тёплый денёк.

Последнее потепление?

В Липецке станет немножко теплее от +9 до +11 градусов. Кроме того, природа подарит липчанам редкий день без осадков.

03822.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Желябова, 12, 12а.
- ул. Плеханова, 47, 49, 49а, 53а, 59, 61, 63а, 65;
- ул. Пролетарская, 12.

DSC_257712.jpg

Отключение света

С 08:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Автодорожная, 16;
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
- ул. Игнатьева Ф.С.,30;
- ул. Липовская, 5;
- ул. Механизаторов, 1;
- ул. П.А. Папина, 27;
- ул. Шахматная, 1, 3.
- пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13.

DSC0008412_2.jpg

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Ангарская, 59, 61;
- ул. В. Терешковой 14/2;
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Ковалева, 121а, 121б;
- ул. Юношеская д. 50;
- Елецкое ш.;
- СНТ «Светлана»;
- Садоводчество «Коммунальник»;
- Садоводчество «Тепличное».

Пробки

В пятнице ехать по городу всегда непросто. Выручить могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Классика

В 19:00 в зале «Унион» (пл. К.Маркса, 2) состоится концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии (12+).

На этот раз он будет не совсем обычным: дирижером программы станет не Михаил Мясников, а руокводитель Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, победитель IV Всероссийского музыкального конкурса Василий Моисеенко.А в качестве приглашённой солистки выступит известная российская флейтистка Ирина Стачинская из Москвы.

DSC_1534.JPG

В программе музыка Жака Ибера – концерт для флейты с оркестром, Франсуа Борна – «Фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен», Антонина Дворжака – Симфония №9.

ДК «Сокол» приглашает

В 18:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. К.Константиновой, 3) начнётся День открытых дверей (6+).

br1wz4OPCHZkDROEvwdoocK7nlAVBkFITFedFL3hizYrRypGJkMI4GtVyQFnK1zInZ6QxTR6c0tliGItyjFGeQzp.jpg

Фото vk.com/dksokol48

Желающие смогут познакомится с многочисленными творческими студиями и подобрать себе занятия по душе. К услугам гостей восточная и современная хореография, народный и эстрадный вокал, цирковые номер. Также в программе выступление творческих коллективов клубного объединения «Школа студвесны».

Вход свободный.

«Невозможное вечное»

В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) знаменитый «Театр Под Деревом» представит спектакль «Невозможное вечное» (12+).

p9WKTcn0D5o0S7ss9yZRytwyggIMClytg0-akwkN9a_xfypqItR0vWgedaFw_YaaTAUYTWsFJ2OZEsYW2e5xskK1.jpg

Фото vk.com/teatrpodderevom

В основе – древняя трогательная легенда о Розе и Соловье, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве. О том, что иногда величайшие поступки остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее.

Новая выставка

В 17:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка акварели Иры Григорьевой «Исполнение снов» (12+).

6_fAvcZ7IlOGth_wRRbGBGLhCGeXAP-d5mweXyXMZJoPdMr7oRzBrgQOcI9R27RF2XVWWODGNsXwhK4QwdX-5vlw.jpg

Одна из работ автора

Ранее картины художницы в галерее не выставлялись. В работах Григорьевой привлекают яркая и оригинальная манера письма. Чем-то её творчество напоминает «Сирень» П. Врубеля. На выставке будут представлены лучшие картины автора.

Играй в лапту

Вы уже задумывались, как проведёте длинный выходные в начале ноября? Один из вариантов – принять участие в соревнованиях по лапте, которые пройдут 2 ноября в10.00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59).

uKKkHb0AK9WVh2mNYQV1JQ1r6A8ErIWjanwKzyXndewInMCfsLjkqntSveHGh4HijveL9bX6f-kitYfzNC8uyEGp.jpg

Фото vk.com/russ_lapta

Наш ответ бейсболу и разным там английским футболам и регби! Регистрация команд из 6 игроков от 14 лет продолжается до 30 октября 2025 года. Команда должна включать 6 игроков возрастом от 14 лет. Заявку можно отправить на почту: uso-dfkisl1@yandex.ru.

Свет мой, зеркальце…

Вы думаете, что каждая женщина наносит макияж, уходя на работу? В опросе SuperJob выяснилось, что только 70%.

Среди дам, работающих на удалёнке, не приступают к осуществлению служебных задач без помады и теней 26%. А 52% удаленщиц считают своим долгом накраситься перед всяким сеансом видеосвязи.

photo_2025-10-24_07-26-35 (2).jpg

35% рекрутеров заявили, что макияж и ухоженность совершенно не влияют на карьерный рост – заметим: ВСЕГО 35%.

Большинство женщин, которые красятся для работы, тратят на это менее 15 минут - 60%, от 15 до 30 минут – 28%. Абсолютное большинство - 93% наносит макияж дома, а не на рабочем месте

Женщин, которые когда-либо получали замечания по поводу своего макияжа от начальства или коллег, не набралось и 1%.

Дорогие липчане! Порадуемся окончанию рабочей недели и предстоящим выходным. Но не прекращаем и следить за новостями на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!

Комментарии (1)

Электорат
сегодня, 08:38
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
