МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Сегодня в Липецке: День открытых дверей в ДК «Сокол», сколько времени нужно липчанкам, чтобы накраситься перед работой
сегодня, 07:00
Горожан ждут открытие новой выставки, концерт классической музыки и относительно тёплый денёк.
В Липецке станет немножко теплее от +9 до +11 градусов. Кроме того, природа подарит липчанам редкий день без осадков.
Отключение воды
- ул. Желябова, 12, 12а.- ул. Плеханова, 47, 49, 49а, 53а, 59, 61, 63а, 65;
- ул. Пролетарская, 12.
Отключение света
С 08:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
- ул. Игнатьева Ф.С.,30;
- ул. Липовская, 5;
- ул. Механизаторов, 1;
- ул. П.А. Папина, 27;
- ул. Шахматная, 1, 3.
- пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13.
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. В. Терешковой 14/2;
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Ковалева, 121а, 121б;
- ул. Юношеская д. 50;
- Елецкое ш.;
- СНТ «Светлана»;
- Садоводчество «Коммунальник»;
- Садоводчество «Тепличное».
Пробки
В пятнице ехать по городу всегда непросто. Выручить могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.
Классика
В 19:00 в зале «Унион» (пл. К.Маркса, 2) состоится концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии (12+).
На этот раз он будет не совсем обычным: дирижером программы станет не Михаил Мясников, а руокводитель Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, победитель IV Всероссийского музыкального конкурса Василий Моисеенко.А в качестве приглашённой солистки выступит известная российская флейтистка Ирина Стачинская из Москвы.
ДК «Сокол» приглашает
В 18:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. К.Константиновой, 3) начнётся День открытых дверей (6+).
Фото vk.com/dksokol48
Желающие смогут познакомится с многочисленными творческими студиями и подобрать себе занятия по душе. К услугам гостей восточная и современная хореография, народный и эстрадный вокал, цирковые номер. Также в программе выступление творческих коллективов клубного объединения «Школа студвесны».
Вход свободный.
«Невозможное вечное»
В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) знаменитый «Театр Под Деревом» представит спектакль «Невозможное вечное» (12+).
Фото vk.com/teatrpodderevom
В основе – древняя трогательная легенда о Розе и Соловье, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве. О том, что иногда величайшие поступки остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее.
Новая выставка
В 17:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка акварели Иры Григорьевой «Исполнение снов» (12+).
Одна из работ автора
Ранее картины художницы в галерее не выставлялись. В работах Григорьевой привлекают яркая и оригинальная манера письма. Чем-то её творчество напоминает «Сирень» П. Врубеля. На выставке будут представлены лучшие картины автора.
Играй в лапту
Вы уже задумывались, как проведёте длинный выходные в начале ноября? Один из вариантов – принять участие в соревнованиях по лапте, которые пройдут 2 ноября в10.00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59).
Фото vk.com/russ_lapta
Наш ответ бейсболу и разным там английским футболам и регби! Регистрация команд из 6 игроков от 14 лет продолжается до 30 октября 2025 года. Команда должна включать 6 игроков возрастом от 14 лет. Заявку можно отправить на почту: uso-dfkisl1@yandex.ru.
Свет мой, зеркальце…
Вы думаете, что каждая женщина наносит макияж, уходя на работу? В опросе SuperJob выяснилось, что только 70%.
Среди дам, работающих на удалёнке, не приступают к осуществлению служебных задач без помады и теней 26%. А 52% удаленщиц считают своим долгом накраситься перед всяким сеансом видеосвязи.
35% рекрутеров заявили, что макияж и ухоженность совершенно не влияют на карьерный рост – заметим: ВСЕГО 35%.
Большинство женщин, которые красятся для работы, тратят на это менее 15 минут - 60%, от 15 до 30 минут – 28%. Абсолютное большинство - 93% наносит макияж дома, а не на рабочем месте
Женщин, которые когда-либо получали замечания по поводу своего макияжа от начальства или коллег, не набралось и 1%.
