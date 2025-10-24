Сегодня в Липецке: День открытых дверей в ДК «Сокол», сколько времени нужно липчанкам, чтобы накраситься перед работой

Горожан ждут открытие новой выставки, концерт классической музыки и относительно тёплый денёк.

В Липецке станет немножко теплее от +9 до +11 градусов. Кроме того, природа подарит липчанам редкий день без осадков.









Отключение воды









- ул. Желябова, 12, 12а.

- ул. Пролетарская, 12.









С 08:00 до 17:00 останутся без электричества:





- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





На этот раз он будет не совсем обычным: дирижером программы станет не Михаил Мясников, а руокводитель Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, победитель IV Всероссийского музыкального конкурса Василий Моисеенко.А в качестве приглашённой солистки выступит известная российская флейтистка Ирина Стачинская из Москвы.













В 18:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. К.Константиновой, 3) начнётся День открытых дверей (6+).









Фото vk.com/dksokol48









В 17:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка акварели Иры Григорьевой «Исполнение снов» (12+).









Одна из работ автора

Вы уже задумывались, как проведёте длинный выходные в начале ноября? Один из вариантов – принять участие в соревнованиях по лапте, которые пройдут 2 ноября в10.00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59).









Фото vk.com/russ_lapta

Среди дам, работающих на удалёнке, не приступают к осуществлению служебных задач без помады и теней 26%. А 52% удаленщиц считают своим долгом накраситься перед всяким сеансом видеосвязи.







