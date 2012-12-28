Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%

67,75 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-июле 2025 года — по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах траты выросли на 1,5%.

Самая высокая доля расходов — 29% от общего объема трат — приходится на жилищно-коммунальные услуги. Доля расходов на бытовые услуги составила 15%, на транспортные — 14%, телекоммуникационные — 13%, медицинские — 12%.Траты непосредственно на бытовые услуги составили чуть более 10 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-июлем 2024 года на 1,3%. Здесь 31% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 2%1 — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги, сообщает Липецкстат.