Общество
1955
вчера, 17:15

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды 24 октября приостановят уже рано утром, с 05:00, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 05:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома №№ 47, 49, 49а, 53, 59, 61, 63а, 65 по улице Плеханова, № 12 по улице Пролетарской, №№ 12, 12а по улице Желябова. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Пролетарская, 12. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
24 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 30 по улице Игнатьева, № 5 по улице Липовской, № 1 по улице Механизаторов, № 27 по улице Папина, № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в Бытовом переулке, №№ 10, 20, 23а в Ландшафтном переулке, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в Малом переулке, №№ 2а, 3, 8а, 13 в Технологическом переулке, №№ 1, 3 по улице Шахматной. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 14/2 по улице Терешковой, №№ 121а, 121б по улице Ковалева, № 1 по улице Зегеля, №№ 59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, Елецкое шоссе, садоводчества «СНТ «Светлана», «Коммунальник», Тепличное». 

отключения
0
0
5
2
0

Комментарии

