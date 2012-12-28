Все новости
Происшествия
1404
сегодня, 14:31
4

Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины

Ему было 35 лет.

Установлена личность мужчины, тело которого без внешних признаков насильственной смерти было найдено утром 20 октября у дома №22 по улице Правды в Грязях.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине было всего 35 лет, он жил на той же улице в Грязях.

Его смерть не имела криминального характера — причиной стали проблемы с сердцем.
Комментарии (4)

ГОСТЬ53
16 минут назад
Статисты пишут смертность низкая, продолжительность жизни высокая. скоро к 80 годам придем. долгожители, как в японии. Заврались
Ответить
Нервная мать
33 минуты назад
Страшно. Сейчас столько молодых болеют онкологией и сердечно- сосудистыми заболеваниями. Будто в утробе уже заболевают. Смотришь, молодой, здоровый, а уже онкология. Ну откуда она в 30-40 лет? А сердечные заболевания уже со школьной скамьи. В автобусе иной раз пожилая старушка просит молодого место уступить, мол здоровый, а по факту этот "здоровый" больнее той старушки. Даже на вид.
Ответить
Нонка
47 минут назад
Как витиевато изложен материал -из под подвыверта! Изесняйтесь проще ....
Ответить
Бабуля
сегодня, 14:38
Мужчины, заботьтесь о своем здоровье! Это - признак силы и ума, а не слабости !
Ответить
