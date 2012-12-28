«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Ему было 35 лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине было всего 35 лет, он жил на той же улице в Грязях.
Его смерть не имела криминального характера — причиной стали проблемы с сердцем.
