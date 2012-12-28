Все новости
Экономика
94
сегодня, 16:18
1

Вложения липчан в страхование выросли на 38%

А объем сборов в сфере страхования жизни вырос почти в два раза.

В первом полугодии жители Липецкой области заключили договоров страхования на 4 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, это на 38% больше, чем год назад. Всего липчане оформили 273 тысячи договоров – на 7% больше.

«Драйверами роста рынка по итогам первого полугодия остались инвестиционное и накопительное страхование жизни. Объем сборов составил около 2,5 миллиарда рублей и возрос почти в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Существенный вклад в динамику страхового рынка внес высокий спрос на программы накопительного страхования жизни со сроком до одного года с фиксированной доходностью, а также заключение договоров инвестиционного страхования жизни на срок более десяти лет с высокой премией», – отметили в липецком отделении Банка России.

В январе-июне автомобилисты оформили 165,5 тысячи полисов ОСАГО на личные легковые автомобили. Это на 8% больше, чем год назад. Также на 5% возросло количество договоров автокаско с физлицами. Вырос спрос в том числе на страхование автокаско для подержанных автомобилей.

По договорам, заключенным жителями Липецкой области в первом полугодии 2025 года, было выплачено около трёх миллиардов рублей. Это на 37% больше, чем год назад.
страхование
0
0
1
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
56 минут назад
Растут аппетиты страховых компаний.
Ответить
