Лиза Петлякова в финале первенства мира по борьбе
Сегодня вечером нашу спортсменку ждёт финал с сильной китаянкой.
В весовой категории до 65 кг липчанка одержала уже 4 победы. Начала она с победы над Ровшаной Маммадовой из Азербайджана, затем победила свою давнюю соперницу Энеки Элекес из Венгрии. В четвертьфинале нашу девушку ждала Изабела Мир из США, но мира не вышло – победа Петляковой со счётом – 7:1. В трудном полуфинале вчера вечером Лиза сломила сопротивление Пулкит Сингх из Индии.
В финале ей соперницей станет китаянка Юкьи Рао, которая тоже одержала 4 победы, в том числе в полуфинале над сильной украинкой Олександрой Рыбак. Финальные встречи сегодня начнутся в 19:00 по московскому времени.
В прошлом году в чемпионате мира Петлякова заняла лишь 15-е место, так что нынешнее выступление – уже прорыв.
Сейчас Петлякова живёт и тренируется в Санкт-Петербурге, но при любой возможности наведывается на малую родину и с удовольствием работает в зале спортивного клуба «Богатырь», где в своё время под руководством Сергея Яковлева началась ей славная карьера. Любопытно, что в раннем возрасте девушка занималась… танцами, а в борьбу пришла, чтобы научиться давать сдачи старшему брату. В 2021 году она взяла «серебряную» медаль в первенстве мира U-20. В 2024 году выиграла первенство Европы U-23, а также завоевала медаль за 3-е место во взрослом чемпионате России.
В Нови-Саде ещё одна наша землячка Анастасия Козлова (57 кг) выбыла из борьбы за медали.
Фото Международной федерации спортивной борьбы
