Лиза Петлякова в финале первенства мира по борьбе

В Нови-Саде ещё одна наша землячка Анастасия Козлова (57 кг) выбыла из борьбы за медали.





Фото Международной федерации спортивной борьбы





Сегодня вечером держим кулаки за воспитанницу липецкой школы борьбы Елизавету Петлякову, которую ждёт финал первенства мира среди юниорок до 23 лет в сербском Нови-Саде.В весовой категории до 65 кг липчанка одержала уже 4 победы. Начала она с победы над Ровшаной Маммадовой из Азербайджана, затем победила свою давнюю соперницу Энеки Элекес из Венгрии. В четвертьфинале нашу девушку ждала Изабела Мир из США, но мира не вышло – победа Петляковой со счётом – 7:1. В трудном полуфинале вчера вечером Лиза сломила сопротивление Пулкит Сингх из Индии.В финале ей соперницей станет китаянка Юкьи Рао, которая тоже одержала 4 победы, в том числе в полуфинале над сильной украинкой Олександрой Рыбак. Финальные встречи сегодня начнутся в 19:00 по московскому времени.В прошлом году в чемпионате мира Петлякова заняла лишь 15-е место, так что нынешнее выступление – уже прорыв.