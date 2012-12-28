Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
Читать все
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Лиза Петлякова в финале первенства мира по борьбе
Спорт
Сегодня в Липецке: День открытых дверей в ДК «Сокол», сколько времени нужно липчанкам, чтобы накраситься перед работой
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Спорт
307
сегодня, 08:17
1

Лиза Петлякова в финале первенства мира по борьбе

Сегодня вечером нашу спортсменку ждёт финал с сильной китаянкой.

Сегодня вечером держим кулаки за воспитанницу липецкой школы борьбы Елизавету Петлякову, которую ждёт финал первенства мира среди юниорок до 23 лет в сербском Нови-Саде.

В весовой категории до 65 кг липчанка одержала уже 4 победы. Начала она с победы над Ровшаной Маммадовой из Азербайджана, затем победила свою давнюю соперницу Энеки Элекес из Венгрии. В четвертьфинале нашу девушку ждала Изабела Мир из США, но мира не вышло – победа Петляковой со счётом – 7:1. В трудном полуфинале вчера вечером Лиза сломила сопротивление Пулкит Сингх из Индии.

В финале ей соперницей станет китаянка Юкьи Рао, которая тоже одержала 4 победы, в том числе в полуфинале над сильной украинкой Олександрой Рыбак. Финальные встречи сегодня начнутся в 19:00 по московскому времени.

В прошлом году в чемпионате мира Петлякова заняла лишь 15-е место, так что нынешнее выступление – уже прорыв.

Сейчас Петлякова живёт и тренируется в Санкт-Петербурге, но при любой возможности наведывается на малую родину и с удовольствием работает в зале спортивного клуба «Богатырь», где в своё время под руководством Сергея Яковлева началась ей славная карьера. Любопытно, что в раннем возрасте девушка занималась… танцами, а в борьбу пришла, чтобы научиться давать сдачи старшему брату. В 2021 году она взяла «серебряную» медаль в первенстве мира U-20. В 2024 году выиграла первенство Европы U-23, а также завоевала медаль за 3-е место во взрослом чемпионате России.

В Нови-Саде ещё одна наша землячка Анастасия Козлова (57 кг) выбыла из борьбы за медали. 

Фото Международной федерации спортивной борьбы

Елизавета Петлякова
женская борьба
1
1
0
6
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр
36 минут назад
Удичи Елизавета Умница!!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить