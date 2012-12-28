Дело мошенницы в белом халате передано в суд

Маскирующаяся под медработника 75-летняя женщина втиралась в доверие к посетителям бюро медико-социальной экспертизы и предлагала за деньги помощь в оформлении документов.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 75-летней женщины, обвиняемой о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщине вменяют пять эпизодов преступлений: три по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину» и два по части третьей 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».По версии следствия, 75-летняя липчанка надевала белый халат и приходила в таком виде в бюро медико-социальной экспертизы, где втиралась в доверие к сидящим и стоящим в очередях посетителям. Она рассказывала, как трудно бывает установить то или иное заболевание и получить группу инвалидности, и предлагала свою помощь в оформлении документов за плату. При этом реальной возможности оказать такую помощь липчанка не имела.Суммы женщина просила большие. Так, для двоих посетителей бюро СМЭ стоимость содействия была определена в 230 тысяч рублей за каждого. И реально имеющие заболевания люди отдавали эти деньги, чтобы избежать бюрократических сложностей. Всего от пятерых обманутых граждан женщина получила 1,2 миллиона рублей.После этого заплатившие за помощь в получении группы начинали получать выплаты якобы за инвалидность. Но продолжались они недолго и делались для прикрытия глаз и привлечения новых клиентов. В итоге даже за минусом выплат обвиняемая всё равно оставалась в плюсе.Сама обвиняемая — пенсионерка и тоже инвалид. Женщина уверяет, что некоторое время работала в неком московском фонде, который как раз и помогал в оформлении таких документов и в реальном получении инвалидности. Мол, все деньги шли туда. Именно поэтому её действия квалифицированы следствием с дополнением «в составе группы лиц по предварительному сговору». Но никакие сообщники не установлены.