МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
2070
вчера, 17:20
16

Дело мошенницы в белом халате передано в суд

Маскирующаяся под медработника 75-летняя женщина втиралась в доверие к посетителям бюро медико-социальной экспертизы и предлагала за деньги помощь в оформлении документов.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 75-летней женщины, обвиняемой о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, женщине вменяют пять эпизодов преступлений: три по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину» и два по части третьей 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

По версии следствия, 75-летняя липчанка надевала белый халат и приходила в таком виде в бюро медико-социальной экспертизы, где втиралась в доверие к сидящим и стоящим в очередях посетителям. Она рассказывала, как трудно бывает установить то или иное заболевание и получить группу инвалидности, и предлагала свою помощь в оформлении документов за плату. При этом реальной возможности оказать такую помощь липчанка не имела.

Суммы женщина просила большие. Так, для двоих посетителей бюро СМЭ стоимость содействия была определена в 230 тысяч рублей за каждого. И реально имеющие заболевания люди отдавали эти деньги, чтобы избежать бюрократических сложностей. Всего от пятерых обманутых граждан женщина получила 1,2 миллиона рублей.

После этого заплатившие за помощь в получении группы начинали получать выплаты якобы за инвалидность. Но продолжались они недолго и делались для прикрытия глаз и привлечения новых клиентов. В итоге даже за минусом выплат обвиняемая всё равно оставалась в плюсе.

Сама обвиняемая — пенсионерка и тоже инвалид. Женщина уверяет, что некоторое время работала в неком московском фонде, который как раз и помогал в оформлении таких документов и в реальном получении инвалидности. Мол, все деньги шли туда. Именно поэтому её действия квалифицированы следствием с дополнением «в составе группы лиц по предварительному сговору». Но никакие сообщники не установлены.
Комментарии (16)

Гость 2002
вчера, 21:50
По статистике больше всего инвалидов в Ингушетии и Чечне! Но наши власть имущие на это не обращают внимание.
Атеист
вчера, 21:36
Как она через охрану проходила?
Дед
вчера, 19:44
Вы верите в этот бред ? Все они вместе работали , а это была легенда в случае провала
?
вчера, 21:04
А почему не оформлялась инвалидность, если "Все они вместе работали"? Тогда и провала не было бы.
?!
вчера, 22:55
А почему не оформлялась инвалидность, если "Все они вместе работали"? Тогда и провала не было бы. Сначала работали вместе, затем она решила поработать на себя, вот и сдали те же мсэшники.
Там
вчера, 19:08
Везде видеокамеры,и как она там втиралась в доверие.Камеры ежедневно просматриваются и она осталась неприметной,прямо чудеса какие то...
ИАС
вчера, 18:47
Каких только дураков не бывает, отдавать деньги первому встречному.
Буквоед
вчера, 18:44
И кто здесь пострадавшие?Такие же мошенники!
Марина
вчера, 18:41
Деменцией это не назовёшь, ну и аппетит у дамы!!! Теперь отдохнёт от трудов праведных.
Галина
вчера, 22:30
Похоже данная дама давно там промышляет и имеет определенные связи со специалистами организации. Уж не Тамара ли это.
САИ
вчера, 18:28
Каких только жуликов не бывает!!!
Гоша
вчера, 18:14
Простые люди со стороны там просто так не крутятся. Наверняка кто-то в доле был.
Галина
вчера, 22:33
На все 100% " своя в доску "
Нонка
вчера, 17:58
Это круто -решила играть роль до конца ... Теперь -лагерь на всю оставшуюся жизнь .
Соседка
вчера, 18:45
Да ладно,условно получит года полтора.
Галина
вчера, 22:31
Да ладно,условно получит года полтора. Похоже эта дама давно промышляет там и дивеи рядом
