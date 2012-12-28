Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
И она уже готовится к выписке.
Чаще всего, по данным токсикологии, жители Липецкой области травятся в этом сезоне сыроежками и толкачиками. Сильно тяжёлая была только одна пациентка. Но и её врачи спасли. Смертельных случаев отравления грибами в этом году не было.
Напомним, накануне управление Роспотребнадзора сообщило, что за восемь месяцев этого года в Липецкой области уже 29 человек отравились дикорастущими грибами, в том числе четверо детей. Восемь случаев зарегистрировано в Липецке. Причиной отравлений стало употребление в пищу таких грибов, как толкачики, грузди, опята, рядовки, зеленушки, сыроежки.
