Леса области закрыты до 30 сентября: въезд и пребывание в них запрещены

Ограничения введены для пожарной безопасности лесов.

С 12 сентября по 30 сентября в Липецкой области вводится ограничение на въезд в леса транспорта и пребывание в них граждан. Ограничения введены постановлением правительства Липецкой области для обеспечения пожарной безопасности лесов и связаны с установившейся сухой и тёплой погодой.Как сообщает областной лесопожарный центр, ограничения действуют в границах Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского лесничеств на землях лесного фонда и Липецкого лесничества на землях Липецка.