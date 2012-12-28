Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Леса области закрыты до 30 сентября: въезд и пребывание в них запрещены
Ограничения введены для пожарной безопасности лесов.
Как сообщает областной лесопожарный центр, ограничения действуют в границах Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского лесничеств на землях лесного фонда и Липецкого лесничества на землях Липецка.
