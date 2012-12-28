Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Читать все
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Читать все
Происшествия
563
сегодня, 13:38
9

Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить

В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело о краже. Мопед его владелец оставил на дороге, так как в баке закончился бензин.

Дансковские полицейские раскрыли кражу мопеда с сельской дороги. В преступлении подозревается 16-летний подросток.

Технику 14 октября оставил на дороге 38-летний мужчина: когда он возвращался с работы домой, в баке закончился бензин, и мужчина решил вернуться за техникой утром. Но мопеда на месте не нашел.

Оказалось, что мопед с ключами в замке зажигания приметил подросток, который шел по этой же дороге из одной деревни в другую. Он докатил технику до дома друга, залил бензин и отправился к себе. Мопед он затем перекрасил — из синего цвета в черный.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мопед стоимостью в 60 тысяч рублей изъят», — рассказали в областном управлении МВД.

кража
0
0
4
1
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно
45 минут назад
То есть он его без бензина покатил? А хозяин не смог?
Ответить
Бабка Первая
16 минут назад
Хозяин уработался так, что и ключи забыл)
Ответить
Галина
56 минут назад
Духовно-нравственные ценности.
Ответить
Леонид
42 минуты назад
Скажите, кому в последнее время помогли духовно-нравственные ценности?
Ответить
Странный хозяин
сегодня, 14:36
Ключи в замке зачем оставлял?
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 14:32
Всё так просто: нашёл - покатил... Друга родственники знали про кражу, родные воришки тоже... И никто не остановил, не объяснил, что это - дело подлое.
Ответить
Махмуд
сегодня, 14:13
По камерам нашли? В сельской местности? Ну- ну.
Ответить
Бабка Первая
56 минут назад
В сельской местности и без камер каждый на виду.
Ответить
ьотан
сегодня, 13:47
С ключами в замке зажигания как бы приглашая
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить