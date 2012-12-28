Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить

В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело о краже. Мопед его владелец оставил на дороге, так как в баке закончился бензин.





Дансковские полицейские раскрыли кражу мопеда с сельской дороги. В преступлении подозревается 16-летний подросток.Технику 14 октября оставил на дороге 38-летний мужчина: когда он возвращался с работы домой, в баке закончился бензин, и мужчина решил вернуться за техникой утром. Но мопеда на месте не нашел.Оказалось, что мопед с ключами в замке зажигания приметил подросток, который шел по этой же дороге из одной деревни в другую. Он докатил технику до дома друга, залил бензин и отправился к себе. Мопед он затем перекрасил — из синего цвета в черный.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мопед стоимостью в 60 тысяч рублей изъят», — рассказали в областном управлении МВД.