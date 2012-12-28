Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
На месте все еще остается бензин премиальной марки.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% и составила 62,52 рубля за литр против 62,41 рубля неделей ранее. Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,2%, с 58,84 рубля до 58,92 рубля. Настолько же (+0,2%) подорожал бензин марки АИ-95 — с 64,54 рубля до 64,69 рубля. Самым заметным оказался рост цены на дизельное топливо — на 0,4%, его стоимость составила 68,17 рубля против 67,91 рубля на 1 сентября. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубл
Комментарии (2)