Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области

На месте все еще остается бензин премиальной марки.

После кратковременного падения цены на бензин снова начали расти в Липецкой области на прошлой неделе, в целом они увеличились на 0,2% против падения на 0,1% неделей ранее. Бензин премиальной марки стабильно держится на одном уровне. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 2 по 8 сентября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% и составила 62,52 рубля за литр против 62,41 рубля неделей ранее. Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,2%, с 58,84 рубля до 58,92 рубля. Настолько же (+0,2%) подорожал бензин марки АИ-95 — с 64,54 рубля до 64,69 рубля. Самым заметным оказался рост цены на дизельное топливо — на 0,4%, его стоимость составила 68,17 рубля против 67,91 рубля на 1 сентября. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубл