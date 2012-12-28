«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
сегодня, 12:25
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Еще два человека получили травмы.
Автомобили, напомним, столкнулись на 262-м километре трассы Орел – Тамбов в начале третьего часа дня. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.
22 октября на тамбовской трассе в Липецке пострадали еще три человека. Около девяти утра столкнулись «Тойота» под управлением 42-летнего мужчины, «Хендай» с 34-летним водителем и «Ауди» под управлением 32-летнего водителя. Водитель «Тойоты» и 27-летняя пассажирка «Ауди» получили травмы.
Около половины двенадцатого дня на «тамбовке» столкнулись «Лада Гранта» 32-летнего водителя и «Мазда» с 50-летним мужчиной за рулем. В результате была госпитализирована 49-летняя пассажирка «Мазды».
