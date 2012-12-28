Все новости
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Происшествия
3154
сегодня, 12:25
14

В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка

Еще два человека получили травмы.

Госавтоинспекция уточнила данные по вчерашней аварии в Липецком районе: в столкновении «Лады Калины» и «Ниссана» помимо 39-летней женщины — водителя «Калины» погибла ее 22-летняя пассажирка. В ДТП также пострадали 51-летний водитель «Ниссана» и его 52-летняя пассажирка.

Автомобили, напомним, столкнулись на 262-м километре трассы Орел – Тамбов в начале третьего часа дня. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.   

22 октября на тамбовской трассе в Липецке пострадали еще три человека. Около девяти утра столкнулись «Тойота» под управлением 42-летнего мужчины, «Хендай» с 34-летним водителем и «Ауди» под управлением 32-летнего водителя. Водитель «Тойоты» и 27-летняя пассажирка «Ауди» получили травмы.

Около половины двенадцатого дня на «тамбовке» столкнулись «Лада Гранта» 32-летнего водителя и «Мазда» с 50-летним мужчиной за рулем. В результате была госпитализирована 49-летняя пассажирка «Мазды».

авария
ДТП
Комментарии (14)

Сначала новые
В
сегодня, 14:25
Дневное время суток видимость хорошая голода нет. Три аварии как так?
мда
сегодня, 14:38
какая хорошая видимость? сегодня с утра туман жуткий и никуда не уходит
В
34 минуты назад
какая хорошая видимость? сегодня с утра туман жуткий и никуда не уходит Туман сегодня был а аварии вчера если что.
Однако
сегодня, 13:49
Савелий ,не каждый может купить более надежный автомобиль ,большинство ездят на дешевых автомобилях ! И не каждый водитель соблюдает скорость и многие выезжают на встречку !
Савелий
сегодня, 13:39
100%, ну не знаю.. Я давно за рулем. Много повидал аварий на трассах. И лобовые. Практически всегда в наших трупы. А иномарки в хлам, но водители живы. Такая у меня статистика.
Автолюбитель
сегодня, 13:37
А у нас говорят что очень хорошие дороги только на бумаге не кто не хочет работать ложат асфальт где хорошее покрытие а где разбита там не прикасаться как у нас в.мик.сселки где хорошая была дорога положили новый а где разбита там оставили такую а отчитались что кругом сделали на автобусе не возможно проезжать зубы потеряешь.
100%
сегодня, 13:22
Савелий ,гарантию безопасности не дают никакие автомобили ,даже ваши любимые европейские ! Все зависит от скорости и следовательно от слблюдения ПДД !
Неправда
17 минут назад
Вы много видели аварий с тоётой ленд крузер? А трупов в ней? А на дорогах их не мало
Чтобы так раздолбало
сегодня, 13:13
какая должна быть скорость??? Пьяная была, что ли?
Однако
сегодня, 12:57
В ниссане "пострадали", а в калине погибли
Савелий
сегодня, 12:55
Печально.. Пассивная безопасность отечественного автопрома ниже плинтуса..
Я
сегодня, 13:29
За то, активная безопасность отечественных водятлов - зашкаливает!!!
Жаль
сегодня, 12:37
Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления пострадавшим. Люди! Соблюдайте правила дорожного движения. Это спасет жизни и здоровье. Ваши и окружающих вас людей!
Извините
сегодня, 12:35
Но иногда кажется, что некоторые люди совсем тупые. Выехал, нарушил ПДД, сильно спешил, видимо. И что, успел? Слов не хватает. Одни междометия.
