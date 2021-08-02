44 минуты назад
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии превысило 40 тысяч человек
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 241 новый случай коронавируса, 10 человек умерли, 85 человек вылечились. Для сравнения 2 августа 2020 года было выявлено 13 случаев.
В России за сутки выявлены 23 508 случаев COVID-19, выздоровели 14 893 человека, умерли — 785 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 312 185 случаев COVID-19, выздоровели 5 640 783 человека, умерли — 160 137 человек.
ннн