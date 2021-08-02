Коронавирус

44 минуты назад

Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии превысило 40 тысяч человек

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#коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области с начала эпидемии превысило 40 тысяч человек

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 241 новый случай коронавируса, 10 человек умерли, 85 человек вылечились. Для сравнения 2 августа 2020 года было выявлено 13 случаев.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 40 212 случаев COVID-19, выздоровели 34 497 человек, умерли 1 159 человек.

В России за сутки выявлены 23 508 случаев COVID-19, выздоровели 14 893 человека, умерли — 785 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 312 185 случаев COVID-19, выздоровели 5 640 783 человека, умерли — 160 137 человек.
1 608
#коронавирус

Комментарии (1)

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ннн

23 минуты назад
а в 1 квартале 2020 г инфекционными заболеваниями заболели 69000 чел. а 1,5 года ковид 39000 чел.
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