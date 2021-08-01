Суточная сводка эпидемии: 244 новых случая заболевания, девять умерших

Выздоровели за прошедший день 94 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 244 случая инфицирования коронавирусом, 94 человека из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, девять человек от болезни скончались. Такие данные приводит сегодня сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



С марта прошлого года в Липецкой области COVID-19 заболели 39 971 человек, 34 412 из них выздоровели, число жертв эпидемии составляет 1 149 человек.



В России за сутки выявлено 22 804 случая болезни, 17 271 человек выздоровел, умерли 789 человек.



Общее число заболевших COVID-19 жителей России с начала эпидемии достигло 6 288 677 человек, выздоровели из них 5 625 890 человек, 159 352 человека от COVID-19 скончались.











