Коронавирус

сегодня, 11:41

Суточная сводка эпидемии: 244 новых случая заболевания, девять умерших

13 718
#коронавирус
Суточная сводка эпидемии: 244 новых случая заболевания, девять умерших

Выздоровели за прошедший день 94 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 244 случая инфицирования коронавирусом, 94 человека из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, девять человек от болезни скончались. Такие данные приводит сегодня сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С марта прошлого года в Липецкой области COVID-19 заболели 39 971 человек, 34 412 из них выздоровели, число жертв эпидемии составляет 1 149 человек.

В России за сутки выявлено 22 804 случая болезни, 17 271 человек выздоровел, умерли 789 человек.

Общее число заболевших COVID-19 жителей России с начала эпидемии достигло 6 288 677 человек, выздоровели из них 5 625 890 человек, 159 352 человека от COVID-19 скончались.





13 718
#коронавирус

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пиши-Читай

1 минуту назад
Гость, маски НАдевают. Садись-два!!!
ответить

Игорь

3 минуты назад
Хватит кошмарить людей каждые пять минут. Никто вам не верит.
ответить

Гость

4 минуты назад
Реально хотите делайте себе укол !!!! Не навязывай те людям, вы сами кто это поддерживает вакцинацию можете объяснить как влияет вирус на работу заведения после 00 часов КАК ????
ответить

Гость

12 минут назад
Обколитесь оденьте маски перчатки и летите на луну там вам будет спокойнее
ответить

гость

15 минут назад
чего вы докопались до тех,кто не хочет прививаться.Сами привились,детей своих привейте и родственников и будьте здоровы и не болейте.Не забудьте через 6 месяцев ревакцинироваться.Удачи.
ответить

Страх

16 минут назад
конечно не лучший помошник в борьбе с болезнью .Защитные меры конечно надо принимать ,но как говорят вирусологи ,маска защищает на 10 % .Это почти ничего .Главное ,вести нормальный образ жизни , не курить ,не пить ,меньше жрать химии ,но больше употреблять витаминизированной пищи и высыпаться .
ответить

Пока вы в маске

20 минут назад
Готовят к осени очередной спектакль с 25 волной
ответить

знай законы и применяй!

25 минут назад
В магазине продавец не может отказать в продаже товара!!! - Новые правила торговли - Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463. Далее читаем пункт 10. - 10.Введение ограничений и запретов на продажу товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
ответить

Параноики прдключились

26 минут назад
Боятся за свои жалкие жизни и ноют и ноют
ответить

Верно

38 минут назад
Безмасочник, еще бы безмасочников привлекали к уголовной ответственности.Маски нужно носить всем,чтобы не распространять заразу.До кого не доходит,того нещадно наказывать.Тем более масочный режим никто не отменял.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области за сутки от COVID-19 умерли 10 человек
#коронавирус
120
В Липецкой области за сутки от COVID-19 умерли 10 человек

вчера, 12:04

Коронавирус
Коронавирус в России: прививки для студентов
#коронавирус
38
Коронавирус в России: прививки для студентов

вчера, 09:17

Коронавирус
Сегодня 4 208 жителей Липецкой области лечатся от COVID-19
#коронавирус
35
Сегодня 4 208 жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

30.07.2021 14:41

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
35
За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 8 человек умерли

30.07.2021 11:52

Коронавирус
Дома от COVID-19 лечатся 3 317 жителей Липецкой области
#коронавирус
19
Дома от COVID-19 лечатся 3 317 жителей Липецкой области

28.07.2021 16:22

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли
#коронавирус
18
За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли

28.07.2021 11:36

Коронавирус