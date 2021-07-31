Общество
26 минут назад
Глава Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Липецкой области
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Зной накроет также и соседние регионы
Аномальная жара придет в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Краснодарский край и многие регионы Поволжья в начале следующей недели. Температура в отдельных регионах будет достигать 39-41 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- Температура существенно выше нормы, аномалия выше 7 градусов, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника. Там будет 33-36 градусов, - сообщил глава Росгидромета.
В субботу 31 июля в Липецкой области до +32 градусов.
- Температура существенно выше нормы, аномалия выше 7 градусов, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника. Там будет 33-36 градусов, - сообщил глава Росгидромета.
В субботу 31 июля в Липецкой области до +32 градусов.
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