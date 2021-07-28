Происшествия
сегодня, 16:38
Авария, в которой погибла 15-летняя липчанка, попала на видео
Столкновение «Рено Логан» и «Тойота Камри» в Новоусманском районе Воронежской области записали регистраторы обеих автомобилей.
Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».
Напомним, что в результате столкновения, погибла 15-летняя пассажирка «Рено Логан». 59-летний водитель автомобиля, его 53-летняя пассажирка, 52-летний водитель «Тойоты» и его 63-летний пассажир были доставлены в больницу.
Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».
Напомним, что в результате столкновения, погибла 15-летняя пассажирка «Рено Логан». 59-летний водитель автомобиля, его 53-летняя пассажирка, 52-летний водитель «Тойоты» и его 63-летний пассажир были доставлены в больницу.
Перец
Ч,П,
indezit