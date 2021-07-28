Происшествия

сегодня, 16:38

Авария, в которой погибла 15-летняя липчанка, попала на видео

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#ДТП
Авария, в которой погибла 15-летняя липчанка, попала на видео
Столкновение «Рено Логан» и «Тойота Камри» в Новоусманском районе Воронежской области записали регистраторы обеих автомобилей. 

Судя по записям, водитель «Рено» с липецкими номерами в затяжном повороте начал выезжать на полосу встречного движения. Он дернул руль вправо, после чего машину начало заносить и вновь выбросило на полосу встречного движения под «Тойоту Камри».

Напомним, что в результате столкновения, погибла 15-летняя пассажирка «Рено Логан». 59-летний водитель автомобиля, его 53-летняя пассажирка, 52-летний водитель «Тойоты» и его 63-летний пассажир были доставлены в больницу.

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#ДТП

Комментарии (3)

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Перец

8 минут назад
На логанах один быдляк управляет, ни порядочности ни уважения. Сколько раз наблюдал что они поворотники никогда не указывают, что так сложно? Почему на других участников движения по..? Тут на видео видно что гнал более сотни на повороте! Думаю что за смерть его нужно посадить на лет 13 чтобы других не покалечил.
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Ч,П,

21 минуту назад
Всего лишь на затяжном повороте надо было немного сбросить скорость
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indezit

39 минут назад
Видео подвело Камрюха. Засудят за то, что съехал на обочину. ПДД предписывают остановиться, не меняя полосы.
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