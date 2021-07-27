Происшествия

сегодня, 18:12

15-летняя липчанка погибла в лобовом столкновении автомобилей

8 1896
#ДТП
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15-летняя липчанка погибла в лобовом столкновении автомобилей

Страшная авария произошла сегодня  Воронежской области

Сегодня примерно в 13. 40 на 6-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан», 59-летний житель Липецкой области,  двигаясь со стороны поселка Сомово в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Камри»  под управлением 52-летнего жителя Воронежской области.

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- В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан»  и его пассажир, 53-летняя женщина, а также водитель автомобиля «Тойота» и  его 63-летний пассажир с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир автомобиля «Рено Логан», 15-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области

8 1896
#ДТП
1

Комментарии (8)

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Мистика

2 минуты назад
в основном сталкиваются одновозрастные: 20-летние с 20-летними, 50-летние с 50-летними и т.д.
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Зиновьев

10 минут назад
Война на дорогах продолжается. Как же мы ни ценим жизнь...Соболезнования...
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Безмасочник

13 минут назад
При такой дисциплине на дорогах пора подумать о покупке танка, в котором уж точно будет безопасно, даже если что-то прилетит в лоб на высокой скорости.
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Животиков

25 минут назад
камри это диагноз, выехал на встречную. хорошие люди пострадали из-за этого душегуба.
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Животиков

26 минут назад
Ездили сдавали документы в техникум.
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Викторм

40 минут назад
Бедная девочка.
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?

43 минуты назад
А про девочку нет слов. Царство небесное.
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?

45 минут назад
Как жалко Камри, хороший автомобиль. А людям выздоровления.
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