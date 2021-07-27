15-летняя липчанка погибла в лобовом столкновении автомобилей

Страшная авария произошла сегодня Воронежской области

Сегодня примерно в 13. 40 на 6-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан», 59-летний житель Липецкой области, двигаясь со стороны поселка Сомово в направлении села Новая Усмань, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Камри» под управлением 52-летнего жителя Воронежской области.- В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажир, 53-летняя женщина, а также водитель автомобиля «Тойота» и его 63-летний пассажир с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир автомобиля «Рено Логан», 15-летняя девочка, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области