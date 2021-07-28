Политика
сегодня, 15:15
Выборы главы Долгоруковского района сдвинулись с мертвой точки
Четвертая попытка определиться к кандидатурами на должность главы оказалась результативной.
Сегодня конкурсная комиссия по выборам кандидатур на пост главы администрации Долгоруковского района наконец-то определилась с двумя кандидатами, которых теперь предложит на рассмотрение депутатам Долгоруковского райсовета. Ими стали глава администрации Долгоруковского сельсовета Юрий Сараев и глава администрации Жерновского сельсовета Тамара Викулина.
На должность руководителя Долгоруковского района в этот раз претендовали семь человек. Одного отсеяли на предварительном этапе. Допустили к участию в конкурсе Елену Шацких, Александра Григорьева, Юрия Сараева, Владимира Прудникова, Тамару Викулину и Владимира Дербунова. Общественника Александра Григорьева знают и в Липецке. Несколько лет назад он предпринял попытку стать мэром Липецка.
Политический сериал в Долгоруковском районе длился с весны и теперь, можно сказать, закончен. Это была четвертая попытка и она закончилась результативно. Три предыдущих по разным причинам провалились. Теперь осталось только депутатам на своей сессии выбрать достойного.
Между тем, пока комиссия по выборам главы района предпринимала попытки выбрать кандидатуры, районом руководил Константин Моргачев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Шестого июля суд отстранил его от должности. До окончания процесса ему будут платить из районного бюджета 12 792 рубля в месяц.
Сейчас исполняет обязанности главы района Павел Семенов, который ранее трудился заместителем главы.
На должность руководителя Долгоруковского района в этот раз претендовали семь человек. Одного отсеяли на предварительном этапе. Допустили к участию в конкурсе Елену Шацких, Александра Григорьева, Юрия Сараева, Владимира Прудникова, Тамару Викулину и Владимира Дербунова. Общественника Александра Григорьева знают и в Липецке. Несколько лет назад он предпринял попытку стать мэром Липецка.
Политический сериал в Долгоруковском районе длился с весны и теперь, можно сказать, закончен. Это была четвертая попытка и она закончилась результативно. Три предыдущих по разным причинам провалились. Теперь осталось только депутатам на своей сессии выбрать достойного.
Между тем, пока комиссия по выборам главы района предпринимала попытки выбрать кандидатуры, районом руководил Константин Моргачев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Шестого июля суд отстранил его от должности. До окончания процесса ему будут платить из районного бюджета 12 792 рубля в месяц.
Сейчас исполняет обязанности главы района Павел Семенов, который ранее трудился заместителем главы.
Берия