Общество

сегодня, 09:12

Липчанин наваривался на алкогольных акциях сетевиков

1 1265
#торговля #алкоголь

Бизнесмен покупал спиртное на распродажах и потом сбывал его постоянным клиентам. Случайным покупателям продавали контрафакт.

Загрузка плеера
Жилец дома №37 по улице Неделина сообщил в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики о сбыте подозрительного спиртного в магазине, который расположен в доме. Сотрудники управления выехали с проверкой.

- Установлено, что в магазин принадлежит ИП Батоян З.И. Лицензию на продажу алкогольной продукции ИП Батоян З.И. не имеет, при этом факт оборота алкогольной продукции подтвердился. На балконе магазина хранилась не только контрафактная алкогольная продукция, но еще и легальный алкоголь – водка, коньяк, бренди, вина и другие напитки, которые предприниматель покупал по скидкам в сетевых магазинах, делал небольшую накрутку и продавал своим постоянным клиентам. Помимо этого установлен факт оборота немаркированной табачной продукции, - сообщает управление потребрынка.

В отношении ИП Батоян З.И. возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ. Предпринимателю грозит штраф от 20 000 до 500 000 рублей. В рамках административных дел алкогольная и табачная продукция изъята из оборота.
1 1265
#торговля #алкоголь

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Павлик Морозов

57 минут назад
Бдительность прежде всего
ответить

Еще в рубрике

Кураторам липецких студентов заплатят 19,3 млн рублей
#выплата #образование
1
Кураторам липецких студентов заплатят 19,3 млн рублей

17 минут назад

Общество
Липчанам продавали сомнительные блинчики и подозрительные котлеты
#торговля #нарушение
4
Липчанам продавали сомнительные блинчики и подозрительные котлеты

36 минут назад

Общество
В Липецке включат новый светофор
#дорожное движение
В Липецке включат новый светофор

сегодня, 09:31

Общество
128 липчан стали банкротами во внесудебном порядке
#банкротство
4
128 липчан стали банкротами во внесудебном порядке

сегодня, 09:21

Общество
У липчан ума – палата: уровень IQ жителей Липецкой области один из самых высоких в стране
#уровень интеллекта
9
У липчан ума – палата: уровень IQ жителей Липецкой области один из самых высоких в стране

сегодня, 08:57

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
1
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество