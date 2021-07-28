Липчанин наваривался на алкогольных акциях сетевиков

Бизнесмен покупал спиртное на распродажах и потом сбывал его постоянным клиентам. Случайным покупателям продавали контрафакт.

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Жилец дома №37 по улице Неделина сообщил в региональное управление потребительского рынка и ценовой политики о сбыте подозрительного спиртного в магазине, который расположен в доме. Сотрудники управления выехали с проверкой.



- Установлено, что в магазин принадлежит ИП Батоян З.И. Лицензию на продажу алкогольной продукции ИП Батоян З.И. не имеет, при этом факт оборота алкогольной продукции подтвердился. На балконе магазина хранилась не только контрафактная алкогольная продукция, но еще и легальный алкоголь – водка, коньяк, бренди, вина и другие напитки, которые предприниматель покупал по скидкам в сетевых магазинах, делал небольшую накрутку и продавал своим постоянным клиентам. Помимо этого установлен факт оборота немаркированной табачной продукции, - сообщает управление потребрынка.



В отношении ИП Батоян З.И. возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ. Предпринимателю грозит штраф от 20 000 до 500 000 рублей. В рамках административных дел алкогольная и табачная продукция изъята из оборота.