Происшествия

сегодня, 15:43

42-летний липчанин отравился газом

7 1990
#отравление #наркотики
1
42-летний липчанин отравился газом

Тело мужчины нашли в квартире его родителей.

В минувшие выходные под Липецком похоронили 42-летнего мужчину, которого нашли мертвым 22 июля в квартире родителей.

Как стало известно GOROD48, рядом с телом лежал баллончик с газом для зажигалок. Судебные эксперты пришли к выводу, что причиной смерти мужчины стало отравление в результате неосторожности при попытке получить опьянение. 

- По данному факту сотрудниками Советского отдела СУ СК РФ про Липецкой области ведется проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СКР региона.

У мужчины осталась семья: жена и двое малолетних детей.
7 1990
#отравление #наркотики
1

Комментарии (7)

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Ковид диссидент

11 минут назад
Коронобес протестовал против фестиваля
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депрессия

13 минут назад
Почему сразу "при попытке получить опьянение"? Может его всё достало и он специально надышался..
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упс

24 минуты назад
За газпром топил чувак
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Манагер

55 минут назад
Жена не дала с получки на фунфурики-теперь и мужа нет и получки не будет.
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граф Де Ля Фер

сегодня, 16:03
Дарвин аплодирует стоя
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сегодня, 15:57
Наверное его принуждали вакцинироваться
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Вован настоящий

сегодня, 15:53
К 42-м годам так и не нажил ума. Премию Дарвина в студию!!!
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