Происшествия
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42-летний липчанин отравился газом
7 1990
Тело мужчины нашли в квартире его родителей.
В минувшие выходные под Липецком похоронили 42-летнего мужчину, которого нашли мертвым 22 июля в квартире родителей.
Как стало известно GOROD48, рядом с телом лежал баллончик с газом для зажигалок. Судебные эксперты пришли к выводу, что причиной смерти мужчины стало отравление в результате неосторожности при попытке получить опьянение.
- По данному факту сотрудниками Советского отдела СУ СК РФ про Липецкой области ведется проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СКР региона.
У мужчины осталась семья: жена и двое малолетних детей.
Как стало известно GOROD48, рядом с телом лежал баллончик с газом для зажигалок. Судебные эксперты пришли к выводу, что причиной смерти мужчины стало отравление в результате неосторожности при попытке получить опьянение.
- По данному факту сотрудниками Советского отдела СУ СК РФ про Липецкой области ведется проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СКР региона.
У мужчины осталась семья: жена и двое малолетних детей.
7 1990
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