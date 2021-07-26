42-летний липчанин отравился газом

Тело мужчины нашли в квартире его родителей.





В минувшие выходные под Липецком похоронили 42-летнего мужчину, которого нашли мертвым 22 июля в квартире родителей.



Как стало известно GOROD48, рядом с телом лежал баллончик с газом для зажигалок. Судебные эксперты пришли к выводу, что причиной смерти мужчины стало отравление в результате неосторожности при попытке получить опьянение.



- По данному факту сотрудниками Советского отдела СУ СК РФ про Липецкой области ведется проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СКР региона.



У мужчины осталась семья: жена и двое малолетних детей.

