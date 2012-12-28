Грязинца обвиняют в обмане 34 человек из девяти областей России и жульничестве со знакомой

Общий ущерб превысил полмиллиона рублей.

Полицейские передают в суд дело 33-летнего жителя Грязей, обвиняемого в многочисленных мошенничествах. Общий ущерб превысил 550 тысяч рублей.

По данным следствия, c 2023 по 2024 год грязинец под предлогом изготовления и распространения рекламных листовок похитил свыше 172 тысяч рублей у 34 жителей Липецка, Красноярского и Пермского края, Воронежа, Оренбурга, Магнитогорска, Брянской, Рязанской и Новосибирской областей. Он же мошенническим путем похитил у своей знакомой 380 тысяч рублей.«Мужчина отзывался на размещенные в интернете объявления об изготовлении и распространении печатной рекламной продукции, заведомо не имея реальной возможности и намерения исполнять взятые на себя обязательства. Не подозревая обмана, заказчики переводили предоплату, а чаще всего полностью расплачивались с ним до выполнения работ. Средний чек услуги составлял 4500 рублей. А у своей знакомой он похитил 380 тысяч рублей: мужчина сказал девушке, что не может оформить на своё имя кредитную карту в связи с отсутствием постоянного места работы, та решила помочь и передала ему свою кредитку с лимитом в 180 тысяч рублей. Позднее, имея доступ к мобильному телефону потерпевшей, в приложении банка он оформил на её имя ещё две кредитки с лимитом по 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.