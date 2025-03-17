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836
сегодня, 17:33
9

Текущий на Вермишева из люка ручей – частных рук дело

Частнику и устранять течь.

Возле остановки общественного «Музыкальное училище», из-под крышки люка водопроводного колодца на проезжую часть вытекает вода.

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«Специалисты «РВК-Липецк» выяснили, что порыв произошел на частной врезке. Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей. В ближайшее время собственнику будет выписан акт о необходимости ликвидации утечки. Если работы не будут выполнены, водоканал будет вынужден ограничить водоснабжение по данному адресу», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Ольга
7 минут назад
На Соколе по улице Ушинского, 21 справа на дороге по направлению к "Стратегии " из под асфальта бьёт фонтан с начала марта. Несколько заявок в ЕДС. Потоки воды вплоть до улицы 40 Октября. Дождутся очередного провала.
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сергей
23 минуты назад
А за воду кто платить будет
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Лиза
25 минут назад
И когда он её устранит?
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политэкономикс
26 минут назад
т.е. некоему "частнику" можно любую дичь в городе устраивать за свои средства. а его могут только вежливо попросить? :) вот оно как работает...
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Лип
32 минуты назад
А пока пусть льется?????смех
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О как
36 минут назад
А Вермишева тут каким боком?
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Ух ты
48 минут назад
Дешевле заказать со стройки куб бетона и залить. Никогда в жизни не потечёт
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Бывалый
сегодня, 17:54
А это не правильно. Раньше все врезки были частными, и обязанности водоканала взять их на баланс, а не выдумывать разные причины. чтобы не работать. Совсем осатанели.
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Коммунист
45 минут назад
Приватизировали? Приватизировали. Всё, дальше сами.
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