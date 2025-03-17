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Общество
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сегодня, 17:33
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Текущий на Вермишева из люка ручей – частных рук дело
Частнику и устранять течь.
«Специалисты «РВК-Липецк» выяснили, что порыв произошел на частной врезке. Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей. В ближайшее время собственнику будет выписан акт о необходимости ликвидации утечки. Если работы не будут выполнены, водоканал будет вынужден ограничить водоснабжение по данному адресу», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
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