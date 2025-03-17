Текущий на Вермишева из люка ручей – частных рук дело

Частнику и устранять течь.

Возле остановки общественного «Музыкальное училище», из-под крышки люка водопроводного колодца на проезжую часть вытекает вода.«Специалисты «РВК-Липецк» выяснили, что порыв произошел на частной врезке. Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей. В ближайшее время собственнику будет выписан акт о необходимости ликвидации утечки. Если работы не будут выполнены, водоканал будет вынужден ограничить водоснабжение по данному адресу», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».