На дистанционку перешли ученики 115 классов в 37 школах, одна школа закрыта полностью

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На минувшей неделе в Липецке ОРВИ и гриппом заболели около 5,8 тысячи человек.
По данным управления Роспотребнадзора Липецкой области, на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Липецкой области пошла спад: всего с 10 по 16 марта было зарегистрировано 8603 случая ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа. Это на 15,4% меньше, чем неделей раньше.
В Липецке ОРВИ и гриппом заболели около 5,8 тысячи человек.
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