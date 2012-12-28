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сегодня, 12:11
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На дистанционку перешли ученики 115 классов в 37 школах, одна школа закрыта полностью

На минувшей неделе в Липецке ОРВИ и гриппом заболели около 5,8 тысячи человек.

В Липецке на дистанционном обучении находятся ученики 115 классов в 37 школах. Одна школа — №29 переведена на дистанционное обучение полностью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка. Напомним, дистанционное обучение вводится в классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным управления Роспотребнадзора Липецкой области, на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Липецкой области пошла спад: всего с 10 по 16 марта было зарегистрировано 8603 случая ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа. Это на 15,4% меньше, чем неделей раньше.

В Липецке ОРВИ и гриппом заболели около 5,8 тысячи человек.
школа
карантин
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Комментарии (2)

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Сначала новые
?
29 минут назад
За что платить учителям? Если все новые темы в течении месяца дети учат и разбирают самостоятельно? А теперь выйдут из карантина и "учителя" будут проверять их знания и устраивать сплошные контрольные.
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Родитель
34 минуты назад
Школ нужно строить в городе больше по густонаселённых мкр., большая скученность детей даёт ещё большее распространение вирусов. Да в период вспышек ОРВИ поменьше шататься по развлекательным центрам.
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