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сегодня, 17:33
3

Липчанка оскорбила судебного пристава и сбросила документы с его стола

Женщина не сдержалась на приёме.

Советский районный суд вынес приговор 41-летней липчанке за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей (по статье 319 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 сентября 2023 года женщина была на личном приеме у судебного пристава-исполнителя. В ходе беседы, будучи несогласной с действиями пристава по ведению исполнительного производства, она сбросила документы со служебного стола пристава и в присутствии свидетелей оскорбила его грубой нецензурной бранью.

В результате женщину оштрафовали на 6 тысяч рублей.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
отец ю
13 минут назад
вот бы за оскорбление медработников так же.
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Нонка
45 минут назад
При исполнении ...Кто ичто исполнял?...
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законно
сегодня, 17:53
правильно сделали я бы еще год дал условно
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