Липчанка оскорбила судебного пристава и сбросила документы с его стола

Женщина не сдержалась на приёме.

Советский районный суд вынес приговор 41-летней липчанке за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей (по статье 319 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 сентября 2023 года женщина была на личном приеме у судебного пристава-исполнителя. В ходе беседы, будучи несогласной с действиями пристава по ведению исполнительного производства, она сбросила документы со служебного стола пристава и в присутствии свидетелей оскорбила его грубой нецензурной бранью.В результате женщину оштрафовали на 6 тысяч рублей.