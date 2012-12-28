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сегодня, 17:33
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Липчанка оскорбила судебного пристава и сбросила документы с его стола
Женщина не сдержалась на приёме.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 сентября 2023 года женщина была на личном приеме у судебного пристава-исполнителя. В ходе беседы, будучи несогласной с действиями пристава по ведению исполнительного производства, она сбросила документы со служебного стола пристава и в присутствии свидетелей оскорбила его грубой нецензурной бранью.
В результате женщину оштрафовали на 6 тысяч рублей.
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