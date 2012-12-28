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В мясной продукции нашли не заявленные в составе сою, крахмал, рис, хрящи и шкурку
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24 минуты назад

В мясной продукции нашли не заявленные в составе сою, крахмал, рис, хрящи и шкурку

Четверть проверенных в Липецкой областной ветеринарной лаборатории проб мясных продуктов для бюджетных учреждений оказалась фальсификатом.

В прошлом году Липецкая областная ветеринарная лаборатория проверила состав, качество и безопасность мясной продукции, поставляемой в областные бюджетные учреждения социальной направленности.

В 13 пробах из 52-х обнаружены несколько не заявленных компонентов: соевый изолированный белок, крахмал, ферментированный рис, каррагинан, а также хрящевая ткань и свиная шкурка.

«Производители закладывают в мясные продукты сырье более низкого сорта или заменяют его субпродуктами и чрезмерными количествами растительных компонентов. Такие продукты не соответствуют своему наименованию по составу, имеют низкое качество и, фактически, являются фальсификатами», — сообщает Липецкая областная ветеринарная лаборатория.

Фото -  vk.com/public215644818
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