«Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ

Самые большие заработки отнюдь не в престижных гимназиях, а в заочной школе на улице Ковалева.

На сайте мэрии Липецка в разделе «Противодействие коррупции» опубликованы зарплаты школьных директоров и завучей в 2020 году. Так вот, самые большие заработки отнюдь не в престижных гимназиях, а в средней школе с очной, очно-заочной и заочной формами обучения № 1 на улице Ковалева. Ее директор Елена Бирюкова в месяц получает 110 тысяч рублей. Но и это не сенсация. Один завуч этой же школы получает 106 тысяч рублей, другой – 115,5 тысяч.



Далее по нисходящей по доходам идет директор школы №59 «Перспектива» Дмитрий Гладышев со своими 107 тысячами 130 рублями среднемесячного заработка. На третьем месте этого хит-парада – директор 12-й гимназии Ольга Уласевич (103 300 рублей). В «цветы» попали директор гимназии №1 Виктор Цопа (102 690 рублей) и директор школы №20 Алексей Пшеничный (102 380 рублей).



В среднем директора липецких школ получают 60-70 тысяч рублей в месяц. Например, бывший председатель департамента образования мэрии Липецка Александр Мочалов, который руководит новой школой на Манеже, получает 62 940 рублей. Но есть и исключения. Так, меньше всех своих коллег получал в прошлом году директор 63-й школы Сергей Керекелица – 35 480 рублей. На втором месте снизу – директор 11-й школы Татьяна Петрова с ее 41,5 тысячами рублей (ее завучи зарабатывали больше: 57-70 тысяч). На третьем месте с конца – директор 37-й школы Надежда Найденова, которой начисляли, в среднем, по 42 300 рублей ежемесячно.



В некоторых детсадах Липецка заведующие зарабатывают больше, чем директора школ. Так, заведующая дошкольным образовательным учреждением №53 Наталья Стрельникова отчиталась о 89 876 рублях среднемесячного дохода по месту работы. Чуть-чуть отстали от нее коллеги по детсаду №119 Наталья Наумова (84 184 рубля) и по детсаду №38 Вера Казарская (82 410 рублей).



И тут не обошлось без аутсайдеров. Так, заведующая детсадом №133 Тамара Быкова заявила о заработке в 30,6 тысячи рублей, а заведующая детсадом №21 Елена Дмитриева получала по 36 тысяч рублей в месяц. В среднем же заработок заведующих детсадами в Липецке колеблется в границах 50-60 тысяч рублей.