Общество

47 минут назад

«Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ

16 2556
#доходы
4
«Дорогая Елена Сергеевна»: мэрия отчиталась о заработках директоров липецких школ

Самые большие заработки отнюдь не в престижных гимназиях, а в заочной школе на улице Ковалева.

На сайте мэрии Липецка в разделе «Противодействие коррупции» опубликованы зарплаты школьных директоров и завучей в 2020 году. Так вот, самые большие заработки отнюдь не в престижных гимназиях, а в средней школе с очной, очно-заочной и заочной формами обучения № 1 на улице Ковалева. Ее директор Елена Бирюкова в месяц получает 110 тысяч рублей. Но и это не сенсация. Один завуч этой же школы получает 106 тысяч рублей, другой – 115,5 тысяч.

Далее по нисходящей по доходам идет директор школы №59 «Перспектива» Дмитрий Гладышев со своими 107 тысячами 130 рублями среднемесячного заработка. На третьем месте этого хит-парада – директор 12-й гимназии Ольга Уласевич (103 300 рублей). В «цветы» попали директор гимназии №1 Виктор Цопа (102 690 рублей) и директор школы №20 Алексей Пшеничный (102 380 рублей).

В среднем директора липецких школ получают 60-70 тысяч рублей в месяц. Например, бывший председатель департамента образования мэрии Липецка Александр Мочалов, который руководит новой школой на Манеже, получает 62 940 рублей. Но есть и исключения. Так, меньше всех своих коллег получал в прошлом году директор 63-й школы Сергей Керекелица – 35 480 рублей. На втором месте снизу – директор 11-й школы Татьяна Петрова с ее 41,5 тысячами рублей (ее завучи зарабатывали больше: 57-70 тысяч). На третьем месте с конца – директор 37-й школы Надежда Найденова, которой начисляли, в среднем, по 42 300 рублей ежемесячно.

В некоторых детсадах Липецка заведующие зарабатывают больше, чем директора школ. Так, заведующая дошкольным образовательным учреждением №53 Наталья Стрельникова отчиталась о 89 876 рублях среднемесячного дохода по месту работы. Чуть-чуть отстали от нее коллеги по детсаду №119 Наталья Наумова (84 184 рубля) и по детсаду №38 Вера Казарская (82 410 рублей).

И тут не обошлось без аутсайдеров. Так, заведующая детсадом №133 Тамара Быкова заявила о заработке в 30,6 тысячи рублей, а заведующая детсадом №21 Елена Дмитриева получала по 36 тысяч рублей в месяц. В среднем же заработок заведующих детсадами в Липецке колеблется в границах 50-60 тысяч рублей.
16 2556
#доходы
4

Комментарии (16)

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Ольга

4 минуты назад
Юрий, 64 это садик и школа
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Ирина

6 минут назад
Скажу одно - зарплата многих не заслуженная. В школе 35 (в Сселках) директор не делает ничего вообще. Школа, как была убогой, так и остаётся уже много лет. Не понимаю, почему этого директора не уберут. Может тогда кто то начнёт развивать школу - современное образование в ней. Заботиться о досуге детей. Предоставлять в выходные дни помещения школы для занятий детей по интересам. Ведь в Сселках нет для детей ничего, чем бы они могли бы заняться в свободное время. Директор очень пассивный и ей давно на все наплевать. Даже переход напротив школы уходит в кусты с ямой. Нет на территории ровного асфальта. Нет у калитки на ступенях поручня. Да и вообще много чего нет. Очень жаль, что наши дети учатся в несоответствующей требованиям времени школе.
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Максим

12 минут назад
Сто тысяч рублей. Это минимальная сумма. Такая з/плата при нынешних ценах должна быть у всех. Рад за сотрудников. Есть к чему стремиться. Надеюсь денег хватит, чтоб всем так платить
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Красный

14 минут назад
А откаты от сотрудников школ вошли в зарплаты директоров или это отдельный доход? Ждём дальше отчётов гл.врачей и их замов. Там поинтереснее гораздо.
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Ну со дна стучу

15 минут назад
Липчанин, а ставки в 7 тыс с копейками у учителей, это как? Потом на 7 страницах доказывай, что ты не лодырь тунеядец, вот и накинут...столько же. И ни в чем себе не отказывай!!!
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Юлия

16 минут назад
Зарплата зависит от доплат и категорий.Они у всех разные, а должностные оклады одинаковые.Отсюда и разница.
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Логика

25 минут назад
Анастасия, ну ка, расскажите пожалуйста, какую ответственность директора несут? И за что? И с примерами пожалуйста, когда тут директор какой школы понёс ответственность?
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Проходил все этл

27 минут назад
А особенно Усманскую райбольницу. Там беспредел финансовыйо
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Аз есмь Господь Бог твой

28 минут назад
Анастасия, директор 80 тыс., учитель 40 тыс. Все остальное сверхдоходы. Аминь.
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ахаха

31 минуту назад
На НЛМК инженер в листопрокатном производстве получает меньше директора садика
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