Липчанам в июле выставили счета за отопление

Жильцы сомневаются в честности энергетиков.

Жильцы дома №5 по улице Ленина в Липецке крайне удивились, когда в этом месяце получили счета от «Квадры»: в них была включена плата за отопление.- В платежке указано, что энергетики выполнили какой-то перерасчет. Лично мне выставили счет более чем на 400 рублей. Казалось бы, несущественная сумма. Но оснований для этого платежа не указано. Везде прочерки. Да и на весь дом тогда выходит около 200 000 рублей. А сколько таких «писем счастья» вообще могли отправить липчанам? - задается вопросом один из жильцов дома.GOROD48 обратился с запросом в ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» с просьбой указать, на каких основаниях компания взымает летом плату за отопление с жильцов дома. Мы получили следующий ответ:Кроме того, «Квадра» ответила на претензии жильцов дома через соцсети. Оказалось, что основанием для выставления счетов стала проверка счетчиков. Перерасчет «накапал» за 2019-2020 годы.- Многоквартирный дом №5 по улице Ленина имеет несколько тепловых вводов, каждый из которых оснащен прибором учета тепловой энергии и теплоносителя (на жилую часть и на встроенные нежилые помещения). Согласно правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 общедомовый прибор учета - это совокупность средств измерения и дополнительного оборудования, используемого для определения коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом. В связи с чем, объем потребленной тепловой энергии должен определяться суммарно по всем вводам. В апреле 2021 года на основании обращения от собственника одного из нежилых помещений специалистами филиала были проведены контрольные мероприятия по проверки работоспособности узлов учета дома, в том числе и встроенных помещений. По итогам проверки выполнен перерасчет за потребленные тепловую энергию и теплоноситель всем абонентам многоквартирного дома №5 по улице Ленина за 2019-2020 годы, - говорится в сообщении «Квадры».Жильцы дома намерены обратиться в Государственную жилищную инспекцию для проверки законности счетов.Есть ли уже подобные обращения от липчан в ГЖИ, оперативно выяснить не удалось: телефон инспекции работает только в режиме автоответчика.