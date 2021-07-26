Общество

сегодня, 09:31

Липчанам в июле выставили счета за отопление

14 3593
#отопление #ЖКХ
3
Липчанам в июле выставили счета за отопление

Жильцы сомневаются в честности энергетиков.

Жильцы дома №5 по улице Ленина в Липецке крайне удивились, когда в этом месяце получили счета от «Квадры»: в них была включена плата за отопление.

- В платежке указано, что энергетики выполнили какой-то перерасчет. Лично мне выставили счет более чем на 400 рублей. Казалось бы, несущественная сумма. Но оснований для этого платежа не указано. Везде прочерки. Да и на весь дом тогда выходит около 200 000 рублей. А сколько таких «писем счастья» вообще могли отправить липчанам? - задается вопросом один из жильцов дома.

GOROD48 обратился с запросом в ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» с просьбой указать, на каких основаниях компания взымает летом плату за отопление с жильцов дома. Мы получили следующий ответ:

uLj-HWsGOjY.jpg

Кроме того, «Квадра» ответила на претензии жильцов дома через соцсети. Оказалось, что основанием для выставления счетов стала проверка счетчиков. Перерасчет «накапал» за 2019-2020 годы.

- Многоквартирный дом №5 по улице Ленина имеет несколько тепловых вводов, каждый из которых оснащен прибором учета тепловой энергии и теплоносителя (на жилую часть и на встроенные нежилые помещения). Согласно правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 общедомовый прибор учета - это совокупность средств измерения и дополнительного оборудования, используемого для определения коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом. В связи с чем, объем потребленной тепловой энергии должен определяться суммарно по всем вводам. В апреле 2021 года на основании обращения от собственника одного из нежилых помещений специалистами филиала были проведены контрольные мероприятия по проверки работоспособности узлов учета дома, в том числе и встроенных помещений. По итогам проверки выполнен перерасчет за потребленные тепловую энергию и теплоноситель всем абонентам многоквартирного дома №5 по улице Ленина за 2019-2020 годы, - говорится в сообщении «Квадры».

Жильцы дома намерены обратиться в Государственную жилищную инспекцию для проверки законности счетов.

Есть ли уже подобные обращения от липчан в ГЖИ, оперативно выяснить не удалось: телефон инспекции работает только в режиме автоответчика.
14 3593
#отопление #ЖКХ
3

Комментарии (14)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Почему

7 минут назад
Дед ,у тебя 6 квитанций ,у меня их 7 каждый месяц ! Значит за что то не платишь ! Разобраться !
ответить

Уж0с

27 минут назад
Антон, а кто должен? Неужели вы хотите покуситься на дивиденды "эффективных собственников"?!!
ответить

Бесплатный совет

29 минут назад
Дед, через банкомат тоже комиссию берут, так что лучше ходи платить на почту.
ответить

Антон

31 минуту назад
Утечки, прорывы, а кто будет компенсировать ? Конечно же потребители.
ответить

Совесть

33 минуты назад
Квадра недоимки считает. И развешивает на кого попало. Молодцы. А что в квартирах зимой 13-15 градусов им пофигу. Приходят - мерят стены и заключают: у вас стены по 16 градусов, в норматив укладываемся. А то что люди по полу ходят, а не по стенам - им пофигу. Норматив однако.
ответить

Вот чем занимается Квадра

34 минуты назад
Обман и мошенничество
ответить

виктор

37 минут назад
SS, это они солнце приватизировали а скоро осадки
ответить

Дед

48 минут назад
Мало того что каждый месяц приходит по 6 квитанции по оплате жкх. Так сейчас в сбербанке при оплате за каждую квитанцию берут еще по 30 рублей. Молодежь конечно оплатит через банкомат, интернет без наценки. А старикам приходится в кассе доплачивать. Вот такая забота о стариках.Это не демагогия по ТВ а реальность. Не мешало бы власти разобраться с такой обдираловкой.
ответить

санитар

54 минуты назад
Нет счетчиков, нет проблем.
ответить

Любопытный

сегодня, 09:56
Какой может быть перерасчет за 2019-2020 годы, если Квадра выставляла счета по контролируемым ими же ОДПУ? Что могло произойти за это время? Приписывали и приписывают! А популистские выступления губернатора и мэра им по барабану. Почему сейчас они не включились в анализ этих перерасчетов?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанка заявила пивнушке иск на возмещение морального вреда
#иск #моральный вред
3
Липчанка заявила пивнушке иск на возмещение морального вреда

30 минут назад

Общество
Липчане будут выбирать депутатов в новых кабинках
#выборы #голосование #тендер
5
Липчане будут выбирать депутатов в новых кабинках

48 минут назад

Общество
На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека
#выборы #Госдума
4
На железнодорожном вокзале Липецка видели похожего на кандидата в Госдуму человека

сегодня, 09:41

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Жителям Свободного сокола отключат холодную воду из-за устранения утечки
#отключение воды
15
Жителям Свободного сокола отключат холодную воду из-за устранения утечки

вчера, 13:23

Общество
Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Липецкой области
#коронавирус #статистика
79
Семь человек скончались от COVID-19 за минувшие сутки в Липецкой области

вчера, 11:58

Общество