Коронавирус

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В Липецкой области за сутки выявили 245 случаев COVID-19, 7 человек умерли

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#коронавирус
В Липецкой области за сутки выявили 245 случаев COVID-19, 7 человек умерли

Для сравнения 24 июля 2020 года врачи зафиксировали 12 новых случаев.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавируса, семь человек умерли, 83 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта  стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 017 случаев COVID-19, выздоровели 33 200 человек, умерли 1077 человек.

В России за сутки выявлены 23 947 случаев COVID-19, выздоровели 21 952 человека, умерли — 799 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 102 469 случаев COVID-19, выздоровели 5 471 956 человек, умерли — 153 095 человек.
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#коронавирус

Комментарии (13)

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все идет по плану

3 минуты назад
Не переживайте, .. вакцинация как онтроль над популяцией это политика и бизнес и ничего большего.
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Не переживайте

8 минут назад
Гость ,не перегибай палку и не смешивай вакцинацию с политикой ,мы так можем дойти до гражданской войны .Это экстремизм с вашей стороны .Не слушайте Петровых и прочих ....
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Не переживайте ,

13 минут назад
нашел данные ,что собственно только от коронавируса умирают только 4% людей ,остальные умершие имели побочные заболевания и во многих случаях серьезные заболевания .Главные причины смерти от коронавируса ,это сопутствующие заболевания ,сердечно-сосудистые и ожирение ,на втором месте сахарный диабет .Следите за своим питанием и вообще ведите нормальный образ жизни и будете жить .
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Гость

19 минут назад
Ещё раз говорю.. Ститауия сложная, ковид десиденты подрывают основы государственного строя.. Есть указание всех до выборов привить.. Так что расслабились и получили удовольствие, пока на шизо не присели, ясно?!
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Не переживайте

30 минут назад
сильно граждане ,без коронавируса в России каждые сутки умирают более 5000 человек . Сравните ,коронавирус 799 и 5000 от всех болезней и от старости умирают человек .Гриппа сейчас вообще нет ,его заменил коронавирус .
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статистика

38 минут назад
Любопытный, не входит. Даже в десятку не входит.
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Вася

48 минут назад
Любопытный, чудеса да и только.В соседних областях меньше чем у нас.У нас и область маленькая и народу мало живет.
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Гость

50 минут назад
Любопытный, это не вакцина а опыты над людьми .
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Татьяна Горликова

50 минут назад
Зато в Краснодарском крае заболевших всего 252 !А все потому,что там ввели контроль за приезжающими.Заселятся можно только с отрицательным тестом или сертификатом. Может местные власти свозить туда,чтобы научились как бороться с коронавирусом и ввести контроль за приезжающими в липецкую?
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Любопытный

55 минут назад
Как же так? Ведь область входит в пятёрку лучших по проценту вакцинированных. Выходит, вакцина не помогает?
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