Коронавирус
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В Липецкой области за сутки выявили 245 случаев COVID-19, 7 человек умерли
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Для сравнения 24 июля 2020 года врачи зафиксировали 12 новых случаев.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавируса, семь человек умерли, 83 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 017 случаев COVID-19, выздоровели 33 200 человек, умерли 1077 человек.
В России за сутки выявлены 23 947 случаев COVID-19, выздоровели 21 952 человека, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 102 469 случаев COVID-19, выздоровели 5 471 956 человек, умерли — 153 095 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 017 случаев COVID-19, выздоровели 33 200 человек, умерли 1077 человек.
В России за сутки выявлены 23 947 случаев COVID-19, выздоровели 21 952 человека, умерли — 799 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 102 469 случаев COVID-19, выздоровели 5 471 956 человек, умерли — 153 095 человек.
12 628
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